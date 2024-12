L’immagine simbolo di una dipendente del Carter Presidential Center di Atlanta che riordina i fiori lasciati dalle persone in segno di lutto dopo aver appreso della morte dell’ex presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter, deceduto a 100 anni. Carter è morto nella sua casa di Plains in Georgia. Il 39esimo presidente degli Stati Uniti, il più longevo della storia, nel 2002 ha ricevuto un Premio Nobel per la pace. In suo onore, il presidente uscente Joe Biden ha proclamato il prossimo 9 gennaio giorno di lutto nazionale.