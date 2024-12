La protesta degli animalisti della Peta (People for the Ethical Treatment of Animals) a Kathmandu in Nepal che, bendati, tengono in mano la proboscide di cartone di un elefante.

La foto è stata scattata oggi, venerdì 6 dicembre. Gli attivisti della Peta hanno organizzato una manifestazione per chiedere la fine degli abusi sugli elefanti durante l’annuale Elephant and Tourism Festival che si svolge nel distretto di Chitwan dal 26 al 30 dicembre 2024.