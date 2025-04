Il messaggio scritto su un biglietto, lasciato davanti alla casa dello scrittore peruviano-spagnolo Mario Vargas Llosa, premio Nobel per la letteratura. Llosa è morto all’età di 89 anni nella sua casa di Lima domenica 13 aprile 2025. Nel biglietto c’era scritto: “Mario: Il Perù ti deve tutto, grazie per averci resi più grandi e per aver cambiato la mia vita”.