Un soldato israeliano, in divisa e col fucile automatico a tracolla, tra fiori e foto in ricordo delle vittime del suo Paese dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre. Scene che si spera non vedremo più visto che dopo 468 giorni dall’inizio del conflitto, dovrebbe essere siglato l’accordo per il cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Si attende anche per il rilascio dei primi ostaggi. L’accordo consentirà anche a centinaia di migliaia di sfollati palestinesi di ritornare a ciò che resta delle loro case a Gaza.