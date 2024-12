L’arrivo dei periti il giorno dopo l’esplosione al deposito carburanti Eni di Calenzano in provincia di Firenze. I due tecnici incaricati dalla Procura indossano come di consueto delle tute per evitare di contaminare il luogo dell’esplosione e sono alla ricerca di eventuali tracce che possano aiutare a capire le cause dell’esplosione. Dietro di loro si vede quel che resta del luogo in cui è avvenuta l’esplosione. C’è una gru completamente bruciata e macerie tutte intorno.