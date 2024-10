Conoscendo la lista degli alimenti ricchi di vitamina B2 si può più facilmente introdurle nell’alimentazione quotidiana per scongiurare i rischi di carenza.

Le vitamine del gruppo B, quindi anche la riboflavina, altro nome con cui è nota la B2, fanno parte di quelle idrosolubili che bisogna introdurre tramite l’alimentazione di ogni giorno perché non si accumulano nell’organismo e si disperdono con l’acqua.

Una dieta variegata permette di assumere la giusta quantità di vitamina B2 che è necessaria per permettere la reazione di enzimi e i corretti processi nel metabolismo energetico. Di seguito scopriamo di più a proposito della riboflavina e perché è importante mangiare ogni giorno gli alimenti che la contengono.

Quali sono gli alimenti ricchi di vitamina B2

Nell’ambito di una corretta alimentazione non devono mai mancare in tavola tutti quei cibi in cui la quantità di vitamina B2 è elevata perché essa è fondamentale per il normale funzionamento del sistema nervoso.

La riboflavina contribuisce al normale metabolismo energetico e agisce trasformando gli alimenti (carboidrati) che si mangiano in energia subito spendibile da parte dell’organismo. Questo vuol dire che è molto importante per ridurre il senso di stanchezza e affaticamento. Serve anche a metabolizzare i grassi e le proteine e per attivare altre vitamine del gruppo B, come la vitamina B6 (piridossina) e la vitamina B3 (niacina).

Inoltre è molto importante per la salute umana poiché contribuisce a proteggere le cellule dallo stress ossidativo per cui è un vero toccasana per mantenere forti la pelle, le mucose, i denti e i capelli. Allo stesso tempo ha un’azione protettiva nei confronti di patologie che interessano il cuore e il sistema vascolare così come il cervello.

Sono diversi gli alimenti in cui possiamo trovare la vitamina B2 in abbondanza per cui sceglierli per la propria dieta della longevità è fondamentale per assicurarsi un buon quantitativo quotidiano e consentire all’organismo di funzionare al meglio. Nel dettaglio, ecco la lista dei cibi ricchi di riboflavina, tenete presente che è presente anche negli integratori da assumere in autunno:

Frattaglie (fegato, reni e cuore)

Carne

Latte

Formaggi

Yogurt contengono

Uova (tuorlo)

Salmone

Tonno

Vongole

Spinaci

Cavoli

Broccoli

Funghi

Avena integrale

Riso integrale

Quinoa

Mandorle

Mele

Il fabbisogno giornaliero di vitamina B2 è pari a circa 5-10 mg da calcolare in base alle calorie assunte, per cui lo schema suggerito in ambito medico è di 0,6 mg di vitamina B2 ogni 1.000 Kcal. Fate attenzione a come cucinate gli alimenti contenenti questa vitamina, dal momento che è idrosolubile le lunghe cotture in acqua (ad esempio delle verdure a foglie verdi) ne provocano la dispersione.