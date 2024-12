Melomani (e non solo) in fibrillazione per la Prima della Scala. Sabato 7 dicembre, giorno del patrono della città di Milano, Sant’Ambrogio, il tempio della lirica inaugura la stagione con La Forza del Destino di Giuseppe Verdi. La regia è di Leo Muscato, le scene di Federica Parolini, i costumi di Silvia Aymolino e le luci di Alessandro Verazzi. Protagonista il soprano Anna Netrebko, una veterana delle prime di Sant’Ambrogio, arista russa che vive a New York. La stella del bel canto sarà in scena con artisti di fama internazionale. Direttore musicale è Riccardo Chailly.

La Forza del Destino è il nono titolo Verdiano alla Scala e l’11esima inaugurazione di stagione. E’ prevista la diretta televisiva su Rai1 e la diretta radiofonica su Radio 3, a partire dalle 17.45. Ma, come da tradizione, alcuni luoghi della città ospiteranno la visione dell’attesissimo evento. L’opera sarà seguita in 30 luoghi e spazi, dai teatri alle case di accoglienza, dagli ospedali agli istituti penitenziari. Una operazione che ribadisce il valore inclusivo della cultura come strumento di coesione sociale.

Cast stellare

Per questo melodramma in quattro atti, libretto di Francesco Maria Piave – serata dedicata a Renata Tebaldi nel ventennale della scomparsa – è stato scelto un cast di livello internazionale. Anna Netrebko sarà Leonora, la terza Leonora musicata da Verdi: dopo la Leonora di Oberto conte di San Bonifacio e la Leonora del Trovatore, Verdi ha scelto una terza Leonora, figlia del marchese di Calatrava sui 20 anni, dolcissima e passionata creatura che sulle prime ama il padre ma non al grado di anteporlo ad Alvaro. Il ruolo di Marchese di Calatrava sarà interpretato da Ludovic Tezier, mentre Don Alvaro sarà Brian Jagde.

Gli ospiti eccellenti

Quest’anno ci sarà il Presidente Mattarella ma non la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sono attesi altresì Placido Domingo e molti altri artisti.

La credenza che l’opera porti sfortuna

La Forza Del Destino è da sempre una delle opere più eseguite di Verdi. Lo è, nonostante si sia diffusa la credenza che porti sfortuna a causa di alcuni episodi che ne hanno segnato la storia. Anche per questo, molti si spingono a chiamarla “L’Innominabile di Verdi”. Sull’onda lunga della superstizione la leggenda vuole che La Forza Del Destino fosse in scena al Wielki di Varsavia quando nel settembre 1939 iniziò l’occupazione nazista della Polonia. L’opera manca dalla Scala da 25 anni.