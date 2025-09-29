Esistono dei posti in cui basta fare una passeggiata per essere felici: nel 2025, queste sono le città assolutamente da visitare.

Viaggiare non significa andare solo in vacanza ma anche andare alla ricerca di posti unici in cui ritrovare anche la serenità e l’armonia con se stessi. Sempre più persone, infatti, scelgono i posti da visitare dando importanza soprattutto al benessere e alla salute mentale. Esistono città, infatti, in cui è più facile sentirsi serene e felici: basta passeggiare per le strade, immergersi nell’atmosfera del luogo e dimenticare tutte le paure e le ansie.

Un nuovo studio di BookRetreats.com, sviluppato in collaborazione con uno psicologo di Harvard, così, ha stilato la classifica delle città più felici nel mondo da visitare nel 2025. La classifica si basa su fattori che, inconsapevolmente, influenzano sul buonumore delle persone come la luce solare, i servizi offerti, gli spazi verdi e gli eventi che permettono di socializzare.

Le città più felici del mondo da visitare nel 2025

Sono 15 le città più felici del mondo in cui basta trascorrere qualche giorno per ritrovare il sorriso e il benessere. Al quinto posto si piazza una delle città più verdi del Regno Unito ovvero Edimburgo. Pur avendo solo 1.380-1.400 ore di sole all’anno, la città scozzese è considerata la meta della felicità per gli spazi all’aria aperta che offre, i ristoranti di qualità e una cultura vivace da festival.

Al quarto posto, invece, si piazza Atene, la capitale della Grecia che, con i suoi monumenti storici, incarna perfettamente lo stile di vita mediterraneo. La città, inoltre, è facilmente visitabile a piedi e offre un patrimonio artistico e storico davvero importante come il Giardino Nazionale, il Tempio di Zeus Olimpio e l’Acropoli raggiungibili in 30 minuti a piedi l’uno dall’altro.

Per tornare bambini e vivere qualche giorno assolutamente spensierato, la città ideale per la presenza di parchi a tema è Orlando, in Florida, che si piazza sul gradino più basso del podio della classifica delle città più felici al mondo. Al secondo posto, invece, si piazza Helsinki, capitale della Finlandia che, per otto anni consecutivi si è aggiudicata il titolo di Paese più felice del mondo. Con i suoi viali alberati, i parchi, i giardini e i sentieri forestali, la città è assolutamente uno dei luoghi più felici al mondo.

La città più felice del mondo, in base alla classica, è Lisbona, in Portogallo che con i suoi colori, le spiagge, i quartieri panoramici, i quartieri storici e la vivace vita notturna rappresenta una meta perfetta per vivere qualche giorno spensierato e ritrovare il proprio benessere mentale. Ecco la classifica completa: