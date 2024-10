La ricetta (perfetta) del pane fatto in casa

Se vi siete dimenticati di comprarlo potete seguire la ricetta del pane fatto in casa per avere un bel filone rustico perfetto per accompagnare i vostri cibi.

A chi non è mai venuta la voglia di preparare il pane fatto in casa? Non è per niente difficile ottenere una bella pagnotta fragrante usando pochi ingredienti sani e genuini. Una volta pronto lo potete portare subito in tavola, ancora caldo, o conservare in dispensa dove si manterrà perfetto per diversi giorni.

La ricetta del pane fatto in casa che vi proponiamo di seguito è un po’ furba, non dovrete impastare a lungo né attendere i tempi della lievitazione, diciamo che in un paio di ore avrete pronta la pagnotta casalinga da gustare a pranzo o a cena. Vediamo come fare.

Come preparare il pane fatto in casa con la ricetta veloce

Quando non c’è molto tempo e non volete uscire per comprarlo, ecco che la ricetta del pane fatto in casa veloce può risolvervi molti problemi. Si tratta di una preparazione molto semplice che vede un impasto molto idratato da infornare dopo circa un’ora e mezza di lievitazione.

Per ottenere un pane perfetto dovete usare una farina forte, molto proteica e la giusta quantità di acqua che in questo caso è un po’ di più di quella che si usa di solito per impasti che necessitano di una lunga lievitazione. Andiamo a percorrere i vari passaggi del procedimento di questa semplice ricetta.

Ingredienti

375 g di farina 0 forte (W 260-350)

240 gr di acqua tiepida

30 gr di lievito di birra

1 cucchiaino di miele

1 cucchiaino di sale

Procedimento

Seguite le istruzioni per la preparazione del pane fatto in casa:

Prima di tutto fate sciogliere il lievito di birra nell’acqua tiepida, unite il miele e mescolate. In una ciotola unite la farina e l’acqua con il lievito, mescolate fino a ottenere una pastella parzialmente incordata, unite il sale e continuate a impastare. Ora trasferite il composto in uno stampo e coprite per far lievitare circa un’ora e mezza. A questo punto potete mettere il pane direttamente nel forno già caldo e cuocete per circa 20 minuti alla massima potenza (220 – 250 gradi).

Il trucco: se volete rendere perfetto il vostro pane fatto in casa seguite questo piccolo trucco, potete mettere un pentolino pieno di acqua sul ripiano inferiore del forno durante la cottura della pagnotta. In questo modo l’umidità che si sprigionerà andrà a rendere più fragrante il pane non facendolo seccare sulla superficie.