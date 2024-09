La storia del gatto ritrovato dopo due anni a tremila km da casa

La storia di Shoto, il gatto scomparso e ritrovato, è davvero un’odissea incredibile con un lieto fine. Scomparso due anni fa in Texas durante un’ondata di freddo, Shoto sembrava essersi perso per sempre, nonostante i tentativi disperati della sua famiglia di ritrovarlo. Tuttavia, contro ogni aspettativa, è stato ritrovato a 3.000 chilometri di distanza in Massachusetts.

La storia di Shoto, scomparso e ritrovato dopo due anni

La svolta è arrivata quando un buon samaritano ha portato un gatto randagio, magro e bisognoso di cure, al rifugio Dakin di Springfield. Grazie al microchip, lo staff del rifugio è riuscito a rintracciare i proprietari di Shoto. La sua famiglia, inizialmente scettica a rispondere alla telefonata proveniente da così lontano, ha poi ricevuto la notizia straordinaria: Shoto era sano e salvo.

Senza esitazione, Karla, la sua padrona, ha organizzato un lungo viaggio di 26 ore per ricongiungersi con il suo amato gatto. Un vero e proprio pellegrinaggio che ha portato finalmente Shoto a casa, anche se solo lui conosce i dettagli della sua straordinaria avventura.