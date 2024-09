La strada più bella del mondo ce l’abbiamo in Italia: come raggiungerla

Che l’Italia sia piena di paesaggi naturali meravigliosi non è una novità ma forse non tutti sanno che la strada più bella del mondo è proprio italiana.

Definire quale sia la strada più bella del mondo in senso assoluto è difficile, si tratta di un primato che ciascuno può concedere a titolo soggettivo e varia a seconda dei gusti personali, delle esperienze e delle preferenze di ciascuno.

Tuttavia, ci sono alcune strade che sono frequentemente citate per la loro bellezza mozzafiato e i paesaggi spettacolari che offrono. E una che si trova spesso nei commenti degli “addetti ai lavori” come operatori turistici, travel blogger ed esperti di viaggi si trova proprio in Italia. Andiamo a scoprire dove.

Come raggiungere la strada più bella del mondo

Ogni strada ha le sue caratteristiche uniche e può essere vista come la “più bella” in base a ciò che si cerca in un viaggio: natura, cultura, avventura o tranquillità.

Eppure, secondo quanto riportato da diversi blogger e in base a quello che si legge pure su un cartello in zona, persino Winston Churchill, nel 1949, visitandola disse che La strada della Forra è “l’ottava meraviglia del mondo“. Sapete dove si trova?

La Strada della Forra è una delle vie panoramiche più spettacolari d’Italia, tanto bella che toglie il fiato. È situata in Lombardia, nel comune di Tremosine sul Garda, e il panorama dall’alto sul Lago di Garda è qualcosa di magico.

È uno dei luoghi più iconici della provincia di Brescia. Questa strada è famosa per i suoi scenari mozzafiato, che offrono viste sulle gole e sui valloni circostanti, oltre a essere circondata da una vegetazione rigogliosa.

Nel 2023 è anche entrata nei Luoghi del Cuore FAI, prima classificata della Provincia di Brescia. “Un luogo magico e spettacolare, plasmato dall’uomo, ma senza esserne stato offeso o sminuito nella sua grandiosità naturale. Un luogo che, oltre al paesaggio magnifico, esprime tanto della comunità che lo abita: la tenacia, l’attaccamento, la passione“, sono le parole del Presidente di BCC Garda Dott. Franco Tamburini espresse per il riconoscimento ottenuto.

Se quindi siete in zona Milano, volete fare un giretto al Lago di Garda, la Strada della Forra (Sp 38) è davvero vicina da raggiungere. Tenete presente che si trova nel Comune di Tremosine sul Garda.

Si può raggiungere salendo dalla strada statale Gardesana (sp 45 bis) o, nel senso inverso, quindi scendendo, dal borgo Pieve. Purtroppo, essendo una strada di montagna, è soggetta a frane e smottamenti. Quindi fate attenzione alle istruzioni legate alla viabilità. Informatevi se ci sono dei tratti chiusi, potrebbe accadere.