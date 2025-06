Queste sono 5 antiche fortezze bellissime tra montagne e mare: si trovano nel Lazio e, anche se bellissime, in pochi le conoscono.

Nel cuore del Lazio, una regione celebre per i suoi monumenti iconici come San Pietro e il Colosseo, si celano lungo la costa oltre 350 chilometri di paesaggi incantevoli e antiche fortezze sul mare che raccontano storie di nobiltà, difesa e cultura.

Non solo spiagge e borghi pittoreschi, ma anche castelli e fortificazioni che, affacciandosi direttamente sul Mar Tirreno, rappresentano un patrimonio storico da esplorare. Scopriamo insieme le cinque più suggestive fortezze costiere del Lazio, tra architettura rinascimentale, torri di avvistamento e residenze nobiliari.

Castelli storici sul mare nel Lazio: un viaggio tra torri e musei

Tra le fortezze più celebri, spicca il Castello di Santa Severa, situato proprio sulla spiaggia nel comune di Santa Marinella, a circa 50 chilometri da Roma. Questo complesso monumentale non è solo una testimonianza storica, ma anche un centro culturale attivo: al suo interno si trovano musei archeologici, spazi espositivi per mostre temporanee e persino un ostello con vista mare. La struttura, con le sue torri e cortili, offre un’occasione unica per immergersi nell’atmosfera medievale, godendo al contempo della bellezza naturale della costa laziale.

Proseguendo lungo la costa, a Ladispoli si erge il Castello di Palo Laziale, noto anche come Castello Odescalchi. Edificato nel XIV secolo originariamente come torre di avvistamento per difendersi dalle incursioni dei pirati saraceni, è circondato da una suggestiva pineta e dalle dune costiere che lo rendono spettacolare. Nel corso del tempo, questa struttura è stata ampliata e trasformata in una dimora nobiliare appartenuta a famiglie illustri come gli Orsini e gli Odescalchi, che ne hanno arricchito la storia e l’architettura.

Tra le più imponenti architetture difensive sul mare spicca il Forte Michelangelo di Civitavecchia, un capolavoro rinascimentale affacciato sul Tirreno. La sua costruzione, iniziata nel 1508 e terminata nel 1537 su incarico di Papa Giulio II, è attribuita a Donato Bramante e, secondo la tradizione locale, completata da Michelangelo Buonarroti, da cui deriva il nome della fortezza. Progettata per proteggere il porto dalle minacce piratesche e militari, oggi il forte può essere visitato, sebbene l’accesso sia limitato al piazzale interno. La sua mole e la sua posizione strategica ne fanno un simbolo di potere e ingegneria militare rinascimentale.

Un altro esempio emblematico è il Forte Sangallo di Nettuno, costruito all’inizio del XVI secolo per volere di papa Alessandro VI Borgia. Progettato dall’architetto militare Antonio da Sangallo il Vecchio, la struttura si distingue per le sue mura massicce, torri angolari e un profondo fossato pensato per resistere anche agli assalti con artiglieria pesante. Collocato a pochi passi dalla spiaggia e dal porto turistico, il forte è una testimonianza della strategia difensiva pontificia lungo la costa laziale e un’importante attrazione storica per i visitatori.

Sempre a Santa Marinella, non lontano dal Castello di Santa Severa, si erge il Castello Odescalchi, situato su un promontorio con una vista spettacolare sul Mar Tirreno. Questa fortezza faceva parte del sistema difensivo dello Stato Pontificio e, in seguito, è divenuta residenza dei signori locali. Oggi il castello è un luogo versatile: oltre a conservare la sua valenza storica, ospita sale dedicate a eventi, ricevimenti e matrimoni, offrendo così un connubio tra passato e presente in una cornice suggestiva e panoramica.

La presenza di queste cinque fortezze lungo la costa laziale non solo arricchisce il patrimonio storico e architettonico della regione, ma rappresenta anche un’opportunità per scoprire luoghi meno noti al grande pubblico, immersi nella natura e nella storia. Che si tratti di una visita culturale, di una passeggiata tra le mura antiche o di un evento speciale, queste strutture offrono uno sguardo privilegiato sulla storia marittima, militare e nobiliare del Lazio.