C’è chi ogni estate sceglie sempre la stessa meta e chi invece ama scoprire angoli nuovi senza allontanarsi troppo. Negli ultimi anni la costa marchigiana è diventata una delle destinazioni più apprezzate d’Italia, grazie al suo mare trasparente, alle spiagge incontaminate, i piccoli borghi e una qualità della vita che conquista fin dal primo giorno di vacanza.

Le Marche vantano oltre 170 chilometri di litorale, alternando lunghe spiagge sabbiose, baie nascoste, falesie bianche e tratti di costa ancora poco conosciuti rispetto ad altre destinazioni italiane. Non è un caso che ogni anno numerose località ottengano la Bandiera Blu, riconoscimento assegnato per la qualità delle acque, dei servizi e dell’ambiente.

Se stai programmando una vacanza estiva o anche solo un weekend al mare, queste sono cinque spiagge che meritano davvero una visita.

Spiaggia delle Due Sorelle, il simbolo della Riviera del Conero

Quando si pensa al mare delle Marche, la mente corre subito alla Spiaggia delle Due Sorelle, probabilmente la più famosa della regione. Situata ai piedi del Monte Conero, prende il nome dai due grandi faraglioni bianchi che emergono dall’acqua e che sono diventati uno dei simboli del turismo marchigiano.

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Qui il mare assume tonalità che ricordano alcune località della Croazia o della Grecia: acqua trasparente, fondale limpido e ciottoli bianchi rendono il paesaggio spettacolare.

La spiaggia è raggiungibile esclusivamente via mare con i traghetti che partono da Numana oppure tramite escursioni organizzate. Proprio questa caratteristica ha contribuito a preservarne l’aspetto naturale, evitando il turismo di massa.

Chi arriva la mattina presto può godersi uno dei tratti di costa più fotografati d’Italia in un’atmosfera quasi surreale.

Mezzavalle, il paradiso per chi ama la natura

Pochi chilometri più a nord si trova una spiaggia completamente diversa ma altrettanto affascinante. Mezzavalle è una lunga distesa di ghiaia e ciottoli incastonata tra il verde del Parco del Conero e il blu intenso dell’Adriatico.

Qui non esistono grandi stabilimenti balneari né lungomari affollati. L’accesso richiede una breve passeggiata lungo un sentiero oppure l’arrivo via mare, ma la ricompensa è uno degli scenari più autentici della costa marchigiana.

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Il mare è particolarmente limpido grazie ai fondali rocciosi, caratteristica che rende questa spiaggia perfetta anche per chi ama fare snorkeling.

Il silenzio, il profumo della macchia mediterranea e le alte falesie contribuiscono a creare un’atmosfera rilassante difficile da trovare altrove.

Portonovo, dove il mare incontra il Monte Conero

Tra le località più amate della Riviera del Conero c’è senza dubbio Portonovo. Questa baia rappresenta uno degli esempi più riusciti di integrazione tra natura e turismo.

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Alle spalle della spiaggia si alza il Monte Conero, mentre davanti si apre un mare spesso premiato per la qualità delle acque. La spiaggia alterna tratti liberi a stabilimenti ben organizzati, risultando ideale sia per le famiglie sia per le coppie.

Portonovo è anche famosa per i suoi ristoranti di pesce, dove è possibile assaggiare il celebre mosciolo selvatico del Conero, presidio Slow Food.

Dopo una giornata al mare vale la pena visitare la piccola chiesa romanica di Santa Maria di Portonovo, immersa nel verde e affacciata direttamente sulla baia.

Spiaggia di Sirolo, una delle perle dell’Adriatico

Sirolo è spesso inserita tra i borghi più belli d’Italia, ma anche le sue spiagge rappresentano una delle principali attrazioni della regione. La Spiaggia Urbani è probabilmente la più famosa.

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Protetta dalle alte pareti del Monte Conero, offre un mare trasparente e un panorama davvero suggestivo. L’accesso è semplice grazie ai collegamenti con il centro del paese, rendendola ideale anche per chi viaggia con bambini.

Nei dintorni si trovano altre baie spettacolari come San Michele e i Sassi Neri, particolarmente amate dagli appassionati di immersioni e snorkeling grazie ai fondali ricchi di vita marina. Passeggiare tra le vie di Sirolo al tramonto, dopo una giornata trascorsa in spiaggia, rappresenta una delle esperienze più piacevoli dell’estate marchigiana.

Spiaggia di Fiorenzuola di Focara, il gioiello nascosto al confine con la Romagna

Meno conosciuta rispetto alle spiagge del Conero, Fiorenzuola di Focara rappresenta uno dei segreti meglio custoditi della costa marchigiana. Si trova all’interno del Parco Naturale del Monte San Bartolo, in provincia di Pesaro e Urbino.

Per raggiungerla occorre percorrere un sentiero immerso nella vegetazione, ma una volta arrivati il panorama ripaga ogni fatica. Qui la natura domina ancora il paesaggio.

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Le alte falesie proteggono una piccola spiaggia di ciottoli bagnata da un mare limpido e generalmente tranquillo. È la meta ideale per chi cerca relax lontano dalle località più frequentate e desidera vivere una giornata a stretto contatto con l’ambiente.

Perché sempre più turisti scelgono le Marche

Negli ultimi anni le Marche stanno vivendo una crescita costante nel turismo estivo.

Molti viaggiatori scelgono questa regione perché offre un perfetto equilibrio tra mare, natura, cultura e gastronomia.

In pochi chilometri si passa dalle spiagge ai borghi medievali, dalle colline ricoperte di vigneti ai sentieri del Monte Conero.

Anche i costi risultano spesso più contenuti rispetto ad altre destinazioni italiane molto frequentate, senza rinunciare alla qualità dei servizi.

Le numerose Bandiere Blu assegnate ogni anno confermano inoltre l’attenzione verso la sostenibilità ambientale e la pulizia delle acque.

Quando visitare la costa marchigiana

Luglio e agosto rappresentano naturalmente i mesi più vivaci, ma chi desidera vivere il mare con maggiore tranquillità dovrebbe prendere in considerazione anche giugno e settembre.

Le temperature restano piacevoli, il mare mantiene una temperatura ideale per il bagno e le spiagge risultano decisamente meno affollate.

Anche i prezzi di hotel e stabilimenti balneari tendono a essere più convenienti.

Non solo mare: cosa fare dopo la spiaggia

Uno dei punti di forza della costa marchigiana è la possibilità di alternare giornate di relax sul mare a esperienze culturali ed enogastronomiche.

Sirolo, Numana, Offagna e Recanati sono solo alcune delle località facilmente raggiungibili in auto.

Gli amanti della natura possono percorrere i sentieri del Parco del Conero oppure esplorare il Parco del Monte San Bartolo, dove i panorami sul mare regalano scorci spettacolari.

La cucina marchigiana completa l’esperienza con specialità come il brodetto di pesce, le olive all’ascolana, i vincisgrassi e il pesce fresco dell’Adriatico.

Una destinazione che sorprende ogni estate

La costa marchigiana continua a conquistare chi la visita per la prima volta e spesso diventa una meta da cui è difficile separarsi. Le sue spiagge riescono a soddisfare ogni esigenza: dalle baie selvagge raggiungibili solo via mare agli arenili perfetti per le famiglie, fino ai piccoli angoli nascosti dove il tempo sembra rallentare.

Se quest’estate stai cercando una destinazione capace di unire mare cristallino, natura incontaminata, buona cucina e prezzi ancora competitivi, le Marche rappresentano una delle scelte più interessanti dell’intero Adriatico. Non è un caso che sempre più turisti le inseriscano tra le mete da non perdere almeno una volta nella vita.