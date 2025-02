Non sottovalutate i vostri centesimi di euro: alcune di queste monete, se rare o particolari, possono valere una fortuna. Molti non sono consapevoli che monete con una bassa circolazione o con un errore di conio possono raggiungere prezzi incredibilmente alti, soprattutto se fanno parte di una serie commemorativa o hanno un numero limitato di esemplari.

Le monete da 1 centesimo di euro

La moneta da 1 centesimo è una delle più comuni, ma alcune versioni particolari sono molto ricercate dai collezionisti. Un esempio è la moneta da 1 centesimo coniata nel 2003 dalla Repubblica di San Marino. Pur non essendo estremamente rara, se ben conservata può valere fino a 10 euro grazie al suo design speciale con il globo e le 12 stelle dell’Unione europea.

Un’altra rarità è la moneta senza anno di conio, un errore di produzione che può essere valutato fino a 550 euro. Infine, la moneta da 1 centesimo con la Mole Antonelliana, che ha un diametro maggiore rispetto alla versione standard, può valere tra i 2.500 e i 3.000 euro, con alcuni esemplari che hanno raggiunto cifre record come 6.600 euro in un’asta nel 2013.

La moneta da “1 centesimo sbagliato”

Un esempio eccezionale di moneta rara è il “1 centesimo sbagliato”. A causa di un errore della Zecca di Stato, questa moneta riporta la Mole Antonelliana di Torino (solitamente presente sulla moneta da 2 centesimi) anziché l’immagine di Castel del Monte. Circa settemila esemplari sono stati ritirati, ma si stima che almeno cento monete siano ancora in circolazione. Queste monete possono essere valutate molto più di quanto ci si aspetterebbe da un normale centesimo.

Le monete da 2 e 5 centesimi

Anche le monete da 2 e 5 centesimi di euro possono essere molto preziose in alcuni casi. Ad esempio, la moneta da 2 centesimi coniata nel 2002 in Vaticano è estremamente rara, con solo 67.000 esemplari prodotti. Può arrivare a valere fino a 110 euro, grazie al suo simbolo vaticano e alla tiratura limitata.

Anche la moneta da 5 centesimi della Repubblica di San Marino del 2003 può raggiungere i 10 euro, mentre quella coniata dalla Zecca di Roma nello stesso anno può arrivare a 15 euro. La versione vaticana del 2002 può valere anche 40 euro, grazie alla sua edizione speciale.