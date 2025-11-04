Offerte super golose da Lidl che coccola i propri clienti con prodotti dolcissimi in promozione da acquistare subito.

Con i primi freddi, non c’è niente di più bello che concedersi una coccola culinaria al termine di un’intensa giornata. Seduti comodamente sul divano, davanti al proprio programma televisivo, basta un cioccolatino o una fetta di dolce per sentirsi davvero coccolati. A tutto ciò pensa Lidl che, anche questa settimana, regala delle super offerte davvero golose ai propri clienti.

Il famoso discount, con tantissimi punti vendita presenti sul territorio italiano, oltre alle offerte sui vari prodotti alimentari come frutta e verdure, ha deciso di attivare una promozione davvero imperdibile su tantissimi prodotti dolciari, anche di grandi marche. Dalle cioccolate ai torroncini passando anche per un Pandoro davvero squisito, sono diversi i prodotti sottocosto da acquistare subito.

Offerte strepitose e golose da Lidl: tutti i prodotti a prezzi scontati

C’è chi è amante del salato e chi non riesce a rinunciare a dolci. Non solo a colazione con torte e biscotti ma anche a merenda o dopo cena per coccolarsi attraverso il palato. Dal 3 novembre, presso tutti i punti vendita Lidl, a 4,99 euro, è in offerta la Crema gianduia nero di Pernigotti, perfetta da gustare a colazione su fette di pane totano ma anche a merenda. Inoltre, può essere utilizzata anche per realizzare delle torte davvero super cremose. Costa, invece, 1,89 euro una confezione di gianduiotti al pistacchio sempre della Pernigotti.

Con il Natale che si avvicina, inoltre, Lidl propone, a 6,99 euro, una vera prelibatezza targata Bauli. Il pandoro panna e cioccolato è in offerta a 6,99 euro.

Dopo aver rinunciato ai Ferrero Rocher, Mon Chéri e Pocket Coffe che la Ferrero, durante i mesi estivi non produce, è arrivato il momento di ricominciare a mangiarli e tutti e tre sono in offerta da Lidl rispettivamente a 9,99 euro, 4,49 euro e 7,99. Se, invece, siete amanti dei Ferrero Rocher, potete provare la confezione mista che comprende anche Ferrero Raffaello e Ferrero Rondnoir e che è in offerta a 6,69 euro.

Il periodo natalizio alle porte, poi, è sinonimo anche di torrone e Lidl non poteva dimenticare i propri clienti amanti dei torroncini Sperlari in offerta a 3,79 con la possibilità di scegliere tra diversi gusti. Costa, invece, 2,99 euro la stecca sottile di Torrone, sempre della Sperlari.

Insomma, sono tante le dolci offerte Lidl in questa settimana e tutte saranno disponibili fino ad esaurimento scorte.