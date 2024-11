Chi si iludeva che la gelosia fosse vecchio arnese sentimentale prerogativa di generazioni diversamente giovani, dovrà ricredersi. Un sondaggio condotto da Differenza Donna tra ragazzi e ragazze tra i 14 e i 21 anni rivela quanto possessività e ansia da controllo siano ancora accettati e accettabili in una relazione di coppia.

Un giovane su tre considera la gelosia una prova d’amore

Un giovane su tre considera la gelosia una dimostrazione d’amore, percentuale che sale al 45% tra i 14-15enni. Uno su cinque ritiene la geolocalizzazione accettabile. Niente drammi, succede che le vecchie abitudini siano dure a morire. Vale la pena consigliare, specie ai più giovani, un salto fra i classici. Niente paura, non un mattone irricevibile per i forsennati dello scroll digitale. “Le affinità elettive”, di Johann W. Goethe.

Per carità, non come antidoto: il gioco degli intrecci passionali è regolato come un orologio dall’alternarsi delle attrazioni reciproche (ciò che la chimica chiama appunto “affinità elettive”), l’amore è forza ineluttabile. eppur legati ad un terzo, in presenza di un nuovo elemento tendono ad abbandonare il legame originario per comporne uno nuovo a scapito del primo.

“Le affinità elettive” di Goethe

Tuttavia nella più ambigua delle sue opere, scritta in tarda età, Goethe ha rinunciato all’illusione romantica. Al posto del sublime, la descrizione quasi attonita, settecentesca, dell’irrrompere di amore e gelosia a distruggere l’ordine, a portare il caos. Se ineluttabile è l’amore, nobile è il sacrificio di sè, dignitosa la rinuncia agli obblighi dell’amor proprio.

