Anche l’onofobia è un pregiudizio, e talmente radicato da apparire inestirpabile. Vai infatti a spiegare agli eterni vedovi che Yoko Ono NON è solo la tizia giapponese e pure racchia che ha fatto sciogliere i Beatles.

La signora, peraltro, ha avuto anche il cattivo gusto di raggiungere i 92 anni in splendida forma, a sentire gli inconsolabili sembra che il povero Lennon morto un’era geologica fa lo abbia ucciso lei. Dio perdona loro perché non sanno quanto “Immagine”, per stessa ammissione di John, debba la sua ispirazione alla piccola donna che rifiutandolo ha ridefinito il ruolo dell’artista.

LeggerMente: “YOKO ONO. Brucia questo libro dopo averlo letto”

Eh sì, Yoko la moglie di e non l’artista e performer innovativa che è stata fin dall’inizio della sua carriera nei primi anni Sessanta. A ricostruire con fedeltà il suo percorso di artista e attivista, arriva dal 21 febbraio il libro “YOKO ONO. Brucia questo libro dopo averlo letto” (Shake Edizioni, pagg. 400, euro 25).

L’ha curato Francesca Alfano Miglietti, apprezzata docente all’Accademia di Brera e conosciuta anche come FAM con la collaborazione di Daniele Miglietti che ha integrato una ricognizione sulla sua influenza sulla musica sperimentale, sul punk, sulla new wave e sulla cultura underground in generale.

Ecco Yoko Ono protagonista dell’avanguardia di New York, Tokyo e Londra, compagna di sperimentalismo con John Cage, profetessa dell’arte concettuale, maestra di cool nella Swinging London, musa della scena rock, ispiratrice di movimenti politici e di lotte per i diritti civili.

Parliamo di un testimone lucidissimo e intellettualmente affascinante di un intero secolo luminoso e terribile. E’ nata a Tokyo nel 1933. Buon compleanno Yoko.