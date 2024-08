La Bibbia, il libro più venduto al mondo, ha una versione ufficiale in lingua inglese che fu voluta da un re, Giacomo, e pubblicata la prima volta nel 1611. La Bibbia di re Giacomo (King James Bible, KJV).

Era piena di errori, nonostante ci avessero lavorato per sette anni ben 54 fra biblisti laici e sacerdoti.

Ma ora emerge anche la funzione politica della versione inglese della Bibbia (un po’ come fu per l’originale 2 mila anni prima).

“Re Giacomo ha cambiato il testo originale della Bibbia per controllare il popolo inglese e dare la caccia alle streghe. Re Giacomo ha omesso del testo e ha aggiunto passaggi che non erano mai stati nella scrittura originale”, scrive Chrissie Massey in un lungo articolo rilanciato da Medium.com.

La Bibbia di Re Giacomo era piena di errori

Numerosi errori e traduzioni errate nella versione hanno alterato significativamente il significato del testo originale. Ad esempio, un’edizione del 1631 ordinava alle persone di commettere adulterio. Sì, hai letto correttamente.

La Bibbia si è evoluta nel tempo, proprio come le raffigurazioni di Gesù sono gradualmente diventate più bianche.

Ogni traduzione della Bibbia introduce nuovi cambiamenti e la Bibbia di Re Giacomo non fa eccezione.

Contiene molteplici traduzioni errate, errori e altri problemi. Hai sentito parlare dello Spirito Santo? chiede Chrissie Massey.

Questo è un errore di traduzione, dovrebbe essere lo Spirito Santo. La traduzione è sempre impegnativa, soprattutto quando i traduttori non hanno familiarità con il dialetto del testo originale, come nel caso della Bibbia di Re Giacomo.

Il Time riporta che la Bibbia di Re Giacomo fu creata all’inizio del XVII secolo per placare i puritani inglesi, rendendola un testo altamente politico. La Bibbia di Re Giacomo include anche creature fantastiche che sembravano plausibili nel 1611, come unicorni e giganti.

Condanna anche le streghe, che Re Giacomo disprezzava e torturava personalmente, ma che oggi non sono considerate una minaccia significativa.

Chi era Re Giacomo?

Re Giacomo I d’Inghilterra (o Re Giacomo VI di Scozia prima della morte della cugina Regina Elisabetta I) fu il primo re Stuart d’Inghilterra.

Ascese al trono durante un periodo religioso teso. La Riforma era in corso e i suoi due predecessori, la Regina Elisabetta I e la Regina Maria I (conosciuta anche come Maria la Sanguinaria), erano entrambi impegnati in persecuzioni religiose.

Maria giustiziò almeno 250 protestanti, mentre Elisabetta proibì la Messa cattolica e confiscò i beni di chiunque fosse trovato con un rosario. Quando Giacomo divenne re, i membri della Chiesa d’Inghilterra che trovavano le versioni esistenti inaccurate e insufficienti richiedevano attivamente una nuova traduzione inglese.

Giacomo approvò una nuova traduzione della Bibbia, un testo che gli anglicani avrebbero potuto accettare più facilmente. Per raggiungere questo obiettivo, commissionò una nuova versione.

Quarantasette studiosi anglicani di Westminster, Cambridge e Oxford, supervisionati dall’arcivescovo di Canterbury Richard Bancroft, furono organizzati per tradurre il testo.

L’obiettivo della Bibbia di re Giacomo era politico

Re Giacomo mirava a proteggere la Gran Bretagna da una guerra di religione che aveva devastato Francia e Germania nel XVI secolo.

Nominò un comitato di 54 studiosi e ecclesiastici per scrivere la Bibbia di re Giacomo per raggiungere questo obiettivo. Ci vollero più di sette anni per terminare la traduzione.

Fin dall’inizio, la Bibbia di re Giacomo non doveva essere un’opera letteraria, ma un compromesso politico e teologico tra la chiesa istituita e il crescente movimento puritano.

In sostanza, Giacomo voleva un testo chiaro senza spazio per argomentazioni dottrinali. Tuttavia, la Bibbia di Re Giacomo presenta ancora diverse traduzioni errate che hanno lasciato perplessi i lettori per secoli.

Piccole modifiche come la rimozione di una virgola hanno fatto sembrare Gesù un criminale

Tradurre la Bibbia è un compito enorme. La versione della Bibbia di Re Giacomo ha 783.137 parole e il comitato ha dovuto discutere ogni singola parola.

Bastò una virgola per fare di Gesù un criminale

Anche la punteggiatura potrebbe influenzare significativamente il modo in cui le persone comprendevano le Scritture. Basta considerare la “virgola blasfema”.

In alcune edizioni della Bibbia di Re Giacomo, è stata rimossa una singola virgola che faceva apparire Gesù come un criminale.

In Luca 23:32 (NIV), il testo dovrebbe essere: “E c’erano anche altri due malfattori condotti con [Gesù] per essere messi a morte”.

Ma alcune edizioni hanno eliminato la virgola, creando un’implicazione blasfema: “E c’erano anche altri due malfattori condotti con [Gesù]”, facendo sembrare che anche Gesù fosse un criminale alla guida di una coppia di criminali.

La Bibbia di Re Giacomo ha davvero confuso gli appassionati di unicorni

Nel 1611, nessuno era sicuro che gli unicorni fossero reali. Nelle sue influenti Storie degli animali, il naturalista del XVI secolo Conrad Gesner incluse gli unicorni. Gesner diede persino ai lettori dei suggerimenti su come distinguere i corni di unicorno veri da quelli falsi.

La Bibbia di Re Giacomo menziona gli unicorni nove volte, come quando Isaia 34:7 (NIV) avverte della rovina imminente per i nemici della chiesa di Dio: “E gli unicorni scenderanno con loro, e i buoi con i tori; e la loro terra sarà intrisa di sangue”.

Il termine è una traduzione errata dall’ebraico re’em, che è stato anche tradotto come rinoceronte, bue selvatico, orice o uro. Per oltre 400 anni, i lettori della Bibbia di Re Giacomo hanno aspettato gli unicorni a causa di una traduzione errata.

Medium.com