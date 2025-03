Politici inglesi che vergogna: un libro rivela gli scandali segreti dei conservatori e c’è da avere paura.

Un ex capogruppo conservatore ha svelato il caos, la dissolutezza e l’incompetenza ai vertici del governo in un diario esplosivo e rivelatore.

Il libro si intitola “Ingovernabile” ed è pubblicato a puntate sul Times.

L’autore, informa Dave Burke sul Mirror, è Simon Hart, responsabile della disciplina del partito negli ultimi giorni del regime conservatore: racconta una telefonata agghiacciante da un bordello, un consigliere che presumibilmente fa i suoi bisogni su qualcuno durante un’orgia e commenti taglienti di Rishi Sunak.

La serie di rivelazioni include anche informazioni su una “terribile” invettiva di Suella Braverman quando è stata licenziata come ministro dell’Interno nel 2023. E afferma anche che Boris Johnson ha implorato aiuto per “uccidere” un rapporto schiacciante del Partygate.

In uno degli episodi raccontati nel libro, Simon Hart riferisce che nelle prime ore del mattino, il telefono squilla accanto al suo letto. In linea c’è un parlamentare conservatore ubriaco, che afferma di essere bloccato in un bordello di Bayswater con una donna che pensa possa essere un agente del KGB, che ha appena chiesto 500 sterline “e mi ha lasciato in una stanza con dodici donne nude e telecamere a circuito chiuso”.

Politici e spie russe

Erano le 2.45 del mattino. Il parlamentare anonimo ha detto di essere stato in una stanza con 12 donne nude e di essere stato registrato dalle telecamere a circuito chiuso. Il parlamentare ha chiamato il signor Hart dicendo che era “finito i soldi”, afferma una sorprendente annotazione nel diario.

Il conservatore sconvolto gli avrebbe detto: “Sono bloccato in un bordello a Bayswater e ho finito i soldi”. E la situazione è peggiorata. Ha continuato: “Ho incontrato una donna mentre uscivo dal Carlton Club che mi ha offerto da bere, ma ora penso che sia un agente del KGB. Vuole 500 sterline e mi ha lasciato in una stanza con 12 donne nude e telecamere a circuito chiuso”. Il signor Hart ha ricordato di aver chiamato una consigliera speciale donna che si era offerta di correre al bordello per una “missione di estrazione”. Il capogruppo ha deciso di non farlo, ordinando invece a un taxi di “estrarre il nostro uomo” e “riportarlo al sicuro nel suo hotel”.

Ma p Hart ha detto di aver ricevuto un’altra chiamata alle 4.10 del mattino dallo stesso parlamentare. Ha detto di essere “scivolato fuori dalla stanza” e di aver visto il taxi, solo per affermare che era “guidato da un agente afghano di nome Ahmed”.

Ha detto che quest’uomo ha chiesto 3.000 sterline per compiere un atto sessuale, quindi il parlamentare “è tornato di corsa all’hotel e ha chiuso la porta”. Quando ha raccontato l’incidente al signor Sunak, il signor Hart ha ricordato che “il povero Rishi” riusciva a malapena a credere che “cose ​​del genere accadano”.

Un’altra annotazione del diario di Hart del 31 ottobre 2023 descriveva l’incidente e un altro caso scioccante.

Un consigliere conservatore che lavorava in un dipartimento governativo è stato segnalato all’ufficio di Hart dopo aver partecipato a un’orgia in cui avevano defecato sulla testa di qualcuno.

Vergogna a Halloween

La vergogna di Halloween si è verificata nel 2023, afferma il diario. Hart ha scritto: “31 ottobre: ​​tra le gioie di oggi c’è la notizia che un membro del dipartimento è andato a un’orgia durante il fine settimana e ha finito per fare una cacca sulla testa di un’altra persona.

Hart ammette candidamente che l’allora primo ministro Rishi Sunak ha promosso un membro del gabinetto nonostante avesse un verdetto severo sulla sua abilità.

Si dice che l’allora PM abbia detto: “Siamo tutti d’accordo su una cosa. È fottutamente inutile ma non possiamo liberarci di lei”. Hart ha continuato a descriverla come “presuntuosa” e ha criticato la sua mancanza di gratitudine.

Un’annotazione nel diario afferma: “[Lei] è meno grata di quanto meriti la sua promozione e più presuntuosa di quanto dovrebbero essere i professionisti quando vengono selezionati dal PM per un’alta carica”.

È stato scritto nel febbraio 2023, dopo un rimpasto che ha visto tre donne promosse: Kemi Badenoch a Segretario per gli Affari, Michelle Donelan a Segretario per la Scienza e Lucy Frazer a Segretario per la Cultura.

Hart ha rivelato un’ansiosa conversazione che ha avuto con l’ex Primo Ministro Boris Johnson, umiliato, prima di un rapporto sul Partygate.

Johnson è stato indagato dal Comitato per i privilegi per verificare se avesse ingannato il Parlamento: lo aveva fatto. L’ex capogruppo ha detto che Johnson ha chiesto se ci fosse un modo per “cancellare il rapporto o almeno bocciarlo”.

Il rapporto raccomandava una sospensione di 20 giorni, che avrebbe probabilmente innescato un’elezione suppletiva e avrebbe potuto vedere l’ex Primo Ministro espulso dalla Camera dei Comuni. Johnson ha invece scelto di dimettersi.

Hart sostiene che l’ex ministro dell’Interno licenziato Suella Braverman abbia scatenato una “orribile diatriba di 10 minuti di bile vendicativa e personale” mentre era al megafono.

Braverman è stata infine licenziata nel novembre 2023 dopo aver attaccato la polizia, che secondo lei aveva trattato favorevolmente i manifestanti filo-palestinesi.

Scrivendo del libro sul Guardian, Gaby Hindliff sottolinea il messaggio centrale dei diari: qualcosa è andato così storto nel sistema con cui le persone vengono selezionate, istruite e formate per il parlamento che amministrare bene il paese è diventato quasi impossibile.

Hart, che ha perso il suo seggio nel 2024, vuole dimostrare come “una coorte relativamente piccola di persone … ha consapevolmente reso le cose così difficili che le piccole possibilità che avevamo di un quinto mandato sono state estinte”. Non si riferisce, sospetto, ai frequentatori di bordelli quanto alla banda di Brexiters, “ignari delle realtà numeriche di ciò che chiedevano” che – insieme all’ex ministro degli Interni Suella Braverman – escono particolarmente male da questo racconto.

E se le persone sbagliate entrano nella Camera dei Comuni, aspetta di vedere il canale per la Camera dei Lord: Hart ha quasi chiamato i suoi diari “About My Knighthood”, data la quantità di tempo assorbita dai parlamentari che cercano di accaparrarsi onorificenze.

Questo libro di facile lettura è insolito in quanto, sebbene il suo autore abbia prestato servizio nel governo per più di quattro anni, come segretario del Galles sotto Boris Johnson e capogruppo sotto Rishi Sunak, è meno un resoconto del governo che di ciò che il potere ha fatto al partito conservatore e quindi al resto di noi.

Ma alla sua domanda chiave sul perché così tanti furfanti finiscano in parlamento, il libro offre poche risposte esplicite, nota Gaby Hindliff.

Ciò è un po’ sconcertante dato che Hart è finito per essere responsabile della disciplina del partito e del controllo dei candidati.

C’è un momento imbarazzante quando il suo amico Neil Parish viene sorpreso a guardare porno sul suo telefono nella camera dei Comuni, innescando un’elezione suppletiva.

Nel diario, Hart scrive che ovviamente “è stato stupido e inappropriato, ma non posso fare a meno di pensare che se fosse stato un operaio in fabbrica avrebbe ricevuto un avvertimento scritto e sarebbe stato mandato a fare un corso”. Se un parlamentare che guarda materiale pornografico in presenza di colleghe donne, quando dovrebbe rappresentare i suoi elettori, non viene visto come un ostacolo da qualcuno che poi diventerà il capogruppo, è a metà strada nel rispondere alla sua stessa domanda sul perché le persone sbagliate salgono a bordo?