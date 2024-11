Le ultime frasi della Regina Elisabetta prima di morire: “Almeno non mi seppellirà quell’idiota di Boris Johnson”

Pochi giorni prima della sua morte, dopo le dimissioni del Primo ministro Boris Johnson, la Regina Elisabetta ha detto scherzosamente a un alto funzionario della corte: “Almeno quell’idiota non organizzerà il mio funerale”. Il riferimento è ovvio, ed è rivolto proprio a Johnson, per il quale non nutriva una grande simpatia.

La “stoccata” finale della Regina Elisabetta

Dopo la morte della Regina Elisabetta, nel 2022, nel corso del tempo sono uscite molte indiscrezioni e diversi fatti riguardo i suoi ultimi giorni. Si fa riferimento a frasi e perfino abitudini della Regina fino ad allora rimaste sconosciute e inedite.

Poco prima di morire, esattamente due giorni prima, la Regina pare aver dato sfoggio della sua personale ironia, un british humour in piena regola, molto spesso celato sotto il peso del suo ruolo e degli abiti reali.

La frase su Boris Johnson

Stando a quanto scritto dal giornalista britannico del Sunday Times, Tim Shipman in un libro intitolato “Out”, prossimo all’uscita, la Regina si sarebbe fatta sfuggire una battuta rivolta a un alto funzionario della corte.

Subito dopo le dimissioni del Primo ministro Boris Johnson, che Elisabetta II considerava “più adatto al palcoscenico che alla politica”, la Regina ha detto, in tono scherzoso e ironico: “Almeno i miei funerali non li organizzerà quell’idiota”.

La battuta è rivolta proprio al Primo ministro uscente, per il quale nutriva dei grossi dubbi fin dai primi giorni di governo e in definitiva scarsissima simpatia. La Regina, meticolosa nel mantenersi il più possibile formale data la sua carica, ha così espresso il suo giudizio definitivo su Johnson con una stoccata finale, in pieno stile british con tocchi di humour nero.