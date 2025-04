Se Hitler fosse stato ucciso da un soldato inglese nel 1918, forse la storia del mondo sarebbe stata diversa.

L’alternativa quasi amletica è proposta da un autore inglese, Terry Deary, in un libro di recente pubblicazione, “A History of Britain in Ten Enemies”.

Tra i casi riferiti c’è quello del soldato britannico, eroe di guerra, che avrebbe potuto eliminare il futuro fuhrer con una fucilata durante una battaglia sul fronte francese della prima guerra mondiale, ma si trattenne per carità cristiana.

Hitler lo scopri, 20 anni dopo, e mando i suoi ringraziamenti. Ma, precisa Terry Deary sul quotidiano inglese Independent, ci sono alcune incongruenze che fanno dubitare della autenticità della storia.

Tu sei Henry Tandey, scrive Terry Deary, un soldato britannico nelle trincee della prima guerra mondiale . Stai per andare oltre e attaccare le trincee tedesche, ma sei un soldato di carriera e conosci i rischi. Hai combattuto e sei sopravvissuto a molte delle più grandi battaglie della guerra ; alla Somme nel 1916, sei stato ferito a una gamba. Quando ti sei ripreso, sei tornato a combattere nella più fangosa e sanguinosa Passchendaele nel 1917, dove sei stato ferito di nuovo.

Entro il 28 settembre 1918, sei di nuovo in azione al Canal de St Quentin. La fanteria tedesca si sta ritirando, sconfitta. Come una tigre ferita, sono più pericolosi. Sotto il fuoco pesante, guidi una carica sul villaggio di Marcoing e distruggi una postazione di mitragliatrice. Quando scopri che il ponte più avanti è danneggiato, prendi delle assi per ripararlo e, nonostante altro fuoco pesante, ripari il varco e l’avanzata continua.

Davanti a te, ora ci sono soldati nemici distrutti che barcollano. Puoi fare prigionieri, ma sono un fastidio: uno o più dei tuoi compagni dovranno scortarli di nuovo alle tue linee, dove avranno bisogno di più combattenti per proteggerli. Preziose risorse mediche saranno prese ai tuoi amici feriti per curarli. Sei di nuovo stanco morto e ferito.

Sarebbe facile lasciarli continuare a correre. Ma un giorno, presto, si riprenderanno abbastanza da riorganizzarsi e spararti. La logica dice che spari ai tedeschi in ritirata. Sei un professionista, è il tuo lavoro e sei sopravvissuto a quattro anni incantati con le medaglie a dimostrarlo. Ha senso finire ciò che è stato iniziato quattro anni estenuanti fa.

Un caporale tedesco più o meno della tua età entra nella tua linea di fuoco. Cosa farai? Probabilmente hai circa tre secondi per decidere.

Uno… alzi il fucile: davanti hai Hitler

Due… lo fissi nel mirino mentre ti guarda negli occhi.

Tre… solleva a metà le mani mentre il tuo dito si stringe sul grilletto.

Il tuo tempo è scaduto. Gli sparerai? Sì o no. Devi decidere ora.

Quindi, cosa hai deciso? La tua scelta dipende dalla persona che sei.

La scelta di Tandey fu di abbassare il fucile e fare un cenno al caporale di allontanarsi in salvo, cosa che il tedesco fece. Nel 1940, raccontò a un giornale, “Ho preso la mira ma non sono riuscito a sparare a un uomo ferito, quindi l’ho lasciato andare”.

L’episodio alla fine della battaglia fu dimenticato. Quel giorno erano successe tante altre cose. Ma lui era un eroe e sarebbe diventato il soldato semplice più decorato della guerra. Il suo coraggio fu celebrato per un’altra azione in cui portò in salvo un soldato ferito nella battaglia di Ypres. Una foto mostrava Tandey con l’uomo ferito sulla schiena.

E poi, riprende Terry Deary, ha inizio il mito…

Si racconta che la foto del giornale fu vista da Hitler che riconobbe l’eroico soldato come l’uomo che gli aveva risparmiato la vita. Nel 1923, il momento a Ypres raffigurante Tandey che porta in salvo un commilitone fu immortalato con colori a olio dall’artista italiano Fortunino Matania.

Un medico tedesco, Otto Schwend, aveva combattuto a Ypres e aveva curato un ufficiale britannico, il tenente colonnello Earle. Erano rimasti in contatto per 20 anni e nel 1937 Earle ottenne una copia del dipinto. La inviò a Schwend come ricordo della battaglia in cui si erano incontrati. Schwend a sua volta inviò una foto del dipinto a Hitler, all’epoca leader della Germania. La segretaria di Hitler scrisse a Schwend per esprimere la gratitudine del Führer.

Un dipinto appeso nel covo del fuhrer

Ciò avrebbe dovuto aspettare fino al 1938, quando Hitler ricevette la visita del primo ministro britannico, Neville Chamberlain, che lo incontrò al rifugio Eagles Nest in Baviera nella sua missione destinata a fallire per garantire la pace. Chamberlain (a quanto si dice) vide il dipinto e chiese a Hitler perché si trovasse lì. Il Führer rispose: “Quello è l’uomo che quasi mi ha sparato”. Quell’uomo il Führer identificò come Tandey. Hitler chiese a Chamberlain di esprimere i suoi ringraziamenti all’uomo che si era astenuto dal premere il grilletto 20 anni prima.

Questa sarebbe stata la prima volta in cui Tandey si rese conto di aver risparmiato la vita del dittatore assassino. In seguito disse a un giornalista: “Se solo avessi saputo cosa sarebbe diventato. Quando ho visto tutte le persone, le donne e i bambini che aveva ucciso e ferito, mi sono pentito di averlo lasciato andare”.

All’epoca, la storia attirò poca attenzione. C’erano problemi più reali che gli inglesi dovevano affrontare e di cui la stampa doveva occuparsi. Fu qualche anno dopo la guerra che l’incidente iniziò ad attirare l’attenzione e a focalizzare l’attenzione sullo sfortunato Henry Tandey.

Ci sono però, avverte Terry Deary, delle incongruenze. Hitler era in licenza in Germania il 28 settembre 1918 quando ebbe luogo la battaglia di Marcoing. I due uomini avrebbero potuto incontrarsi a Ypres nel 1914, dove entrambi combatterono. Forse Hitler ricordava male?

Alcuni hanno suggerito quella data perché sapeva che Tandey era diventato uno dei soldati più decorati della guerra e una leggenda secondo cui la sua vita era stata risparmiata da un famoso eroe di guerra britannico si adattava alla sua narrazione. Ci è stato detto che nel 1919, Hitler riconobbe la foto di Tandey alla sua presentazione VC su un giornale britannico, ma come aveva una copia di un giornale britannico?

Nel 1937, Hitler vide il dipinto e apparentemente scrisse una lettera di ringraziamento. La lettera menzionava che Hitler era commosso dai ricordi. Non diceva nulla sul personaggio centrale di Tandey nell’immagine. Chamberlain scrisse e tenne diari dettagliati, ma nessuno menziona il dipinto o una telefonata a Tandey.

Un articolo di giornale del 1939 afferma che Hitler raccontò la storia a Chamberlain e Chamberlain la raccontò a un ufficiale del reggimento di Tandey che poi la ripeté a Tandey durante una riunione nell’agosto del 1939. Fu così che Tandey scoprì la storia. La telefonata di Chamberlain a Tandey a casa sua non avvenne perché le compagnie telefoniche hanno affermato che i registri mostrano che Tandey non aveva un telefono in quel momento.

Tuttavia, si dice che Tandey sia scomparso credendo alla leggenda secondo cui era stato lui a risparmiare Hitler.

Terry Deary chiude l’articolo con una serie di domande abbastanza destabilizzanti.

Se fossi stato al posto di Henry Tandey a Ypres, avresti sparato a un uomo disarmato? Sì o no?

Sapendo quello che ora sai sull’identità del soldato tedesco, cambieresti idea sul premere quel grilletto a Marcoing e sparargli per salvare settanta milioni o più? Settanta milioni, di cui molti non combattenti uccisi sotto la pioggia di bombe o gli orrori dei campi di sterminio? Premere il grilletto o no?