“I segreti e il fascino del Portogallo” sono protagonisti del nuovo libro di Giovanni Valentini: “Là dove comincia il mare”, editore Castelvecchi, uscito in libreria sabato 16 maggio 2025.

Il libro sarà presentato a Roma il 28 maggio, presso la Libreria Eli (viale Somalia, 50/A), alle ore 18: Valentini si confronterà con Roberto Cotroneo e Duilio Giammaria e con la presidente di “MareVivo”, Rosalba Giugni. All’incontro, interverrà anche l’Ambasciatore del Portogallo in Italia, Bernardo Futscher Pereira.

Un reportage non è una guida turistica, scrive l’editore. È un racconto, personale e soggettivo, di quello che s’è visto e sentito durante un viaggio in un luogo più o meno lontano. Visto con i propri occhi e, soprattutto, percepito con la propria sensibilità. E dunque, una raccolta di esperienze, immagini, ricordi.

Il Portogallo di Giovanni Valentini

Se questo libro ha un’ambizione, aggiunge la nota dell’editore, è quella di far conoscere il Portogallo a chi ancora non lo conosce o di farlo riscoprire a chi già lo conosce. E perciò, di raccontarlo come l’autore l’ha vissuto e visitato per dieci anni, da Lisbona a Porto, da Fatima all’Algarve, da Madeira alle Isole Azzorre.

La “scoperta” di questo Paese è un itinerario dell’anima che può coinvolgere chi lo percorre, con le proprie curiosità, le proprie sensazioni e i propri sentimenti. Un avamposto all’Estremo Occidente dell’Europa, da dove si può osservare con uguale distacco il Vecchio Continente e il Nuovo Mondo fra antichità e modernità. Per cercare di capire, magari, dove va l’uno e dove va l’altro.

Lisbona e il Portogallo ti rimangono “dentro” come una memoria di vita, a cavallo fra passato e futuro. Un deposito intellettuale di storie, persone, figure, musei e monumenti. E anche di letture, di suoni, di musica. Di odori e sapori.

Ma, prima e al di sopra di tutto, c’è il mare. Un mare grande come l’oceano Atlantico che può dividere o collegare, allontanando o avvicinando le due sponde. Ed è proprio da queste coste che, per noi europei, comincia il mare.

La lunga strada di un grande giornalista

Giovanni Valentini, classe 1948, è stato giovanissimo direttore dei settimanali Europeo e Espresso e vice direttore di Repubblica con Eugenio Scalfari. Ha iniziato a lavorare alla «Gazzetta del Mezzogiorno» e poi è passato al «Giorno» di Milano. Ha partecipato nel 1976 alla fondazione del quotidiano «la Repubblica», di cui è stato nell’arco di quarant’anni redattore politico e parlamentare, inviato speciale, capo della redazione milanese, vicedirettore ed editorialista. Ha diretto i settimanali «L’Europeo» e «L’Espresso», oltre ai quotidiani veneti delGruppo Caracciolo: «il Mattino di Padova» e «la Tribuna di Treviso».

Oggi scrive per «Il Fatto Quotidiano», dove cura la rubrica Il Sabato del Villaggio, con cui vinse il Premio Saint-Vincent di Giornalismo nel 2000.

Negli ultimi anni ha pubblicato libri di narrativa ambientati in Portogallo.

Giovanni Valentini, “La dove comincia il mare”, Castelvecchi, 15 euro.