L’ultima offerta di Lidl sta davvero spopolando: a meno di 10 euro ci si può portare a casa un prodotto utilissimo.

Ancora sorprese da parte di Lidl la catena che non cessa di proporre offerte super convenienti alla propria clientela. Stavolta l’offerta del colosso della grande distribuzione riguarda un accessorio per la tavola in grado di abbinare stile, convenienza e praticità, messo in vendita a meno di 10 euro. Il colosso della grande distribuzione continua a puntare sugli articoli per la casa.

Non solo: Lidl si distingue anche per l’attenzione verso l’ambiente, un tema molto sentito dai clienti che sono sì alla ricerca di prodotti utili per le faccende di tutti i giorni, ma sempre più pretendono che gli articoli siano sostenibili. Lidl. Anche con questa ultima offerta la catena conferma di essere molto sensibile al tema grazie all’impiego di materiali eco-friendly.

Lidl, super offerta a meno di 10 euro

Sugli scaffali di Lidl è arrivata un’elegante antipastiera che sta già facendo parlare di sé, oltre che per il prezzo, anche per la cura del design e per i materiali di qualità. Si tratta di un’offerta capace di abbinare funzionalità e estetica, il tutto a un prezzo davvero irrisorio. Stile elegante e sobrio per questa antipastiera, con ciotole in porcellana bianca, ideali per dare un tocco di classe nella presentazione delle pietanze.

Come detto però l’eleganza non è tutto: anche la resistenza è uno dei punti di forza di questo prodotto. Interessante anche il vassoio, realizzato con un materiale noto per la sua leggerezza come il bambù naturale, ideale anche sotto il profilo della durata e dell’ecosostenibilità. Il bambù infatti è una risorsa rinnovabile: grazie alla sua crescita rapida riduce l’impatto ambientale rispetto a altri tipi di legno.

L’antipastiera offerta da Lidl è disponibile in due versioni. C’è la variante rettangolare (40 x 10,4 cm), con ciotole da 100 ml ciascuna, ma è anche disponibile la versione rotonda (diametro di 27,5 cm) accompagnata da una ciotola piccola da 70 ml e da tre ciotole più grandi da 110 ml. È possibile dunque scegliere il formato che si adatta di più alle nostre esigenze.

Questa antipastiera è ottima per le presentazioni di frutta fresca, snack croccanti, salse, dolcetti sfiziosi. Tra i punti di forza di questo prodotto ci sono sicuramente la facilità di utilizzo e di pulizia. Le ciotole in porcellana possono essere tranquillamente lavate in lavastoviglie, mentre per il vassoio in bambù basta un panno umido. Ma la vera convenienza sta nel prezzo.

Lidl mette in offerta questa antipastiera a soli 9,99 euro. Insomma, si tratta di un’occasione imperdibile per dare un tocco di ricercatezza agli accessori della propria cucina senza pesare troppo sul portafoglio.