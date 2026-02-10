Se non avete ancora acquistato una friggitrice ad aria, correte da Lidl e acquistata quella in super offerta di Moulinex.

La friggitrice ad aria, in poco tempo, è diventato uno degli elettrodomestici più amati non solo per una questione di moda ma anche perché consente di risolvere piccoli problemi pratici della quotidianità. La friggitrice ad aria, infatti, consente di cucinare in poco tempo preparando anche piatti leggeri e super gustosi.

Nella friggitrice ad aria si può cuocere davvero di tutto e, inoltre, consente anche un grande risparmio energetico perché, a differenza del forno, non ha bisogno di essere preriscaldata e i tempi di cottura si riducono anche del 50% rispetto al forno statico. Sempre più persone, così, hanno scelto di mandare in pensione il classico forno privilegiando la friggitrice ad aria.

Il prezzo di questo piccolo elettrodomestico diventato ormai fondamentale in cucina va da circa 45-50 € fino a oltre 300-400 €. Il costo è determinato dalla capacità e dalle dimensioni del cestello, dalla potenza, dal numero di cestelli e dalle funzioni avanzate.

Quella che trovate in offerta da Lidl è un mix perfetto del meglio che può offrire una friggitrice ad aria. Il prezzo, poi, è assolutamente il punto forte di questo piccolo elettrodomestico.

La friggitrice ad aria Moulinex in super offerta da Lidl: perché comprarla subito

Da lunedì 9 febbraio 2026, tra le offerte del volantino Lidl, è possibile trovare anche la friggitrice ad aria calda Moulinex a soli 69,00 €. Si tratta di un’offerta davvero imperdibile poiché solitamente i modelli Moulinex della linea Easy Fry costano tra gli 80 € e i 120 euro.

La friggitrice in super offerta da Lidl ha una capacità di 4,2 Litri, ideale per una famiglia di 3-4 persone ed è solitamente dotata di 8 programmi preimpostati che permettono di cuocere senza fatica patatine, cotolette, gamberetti, torte, pizza, pesce, grill, arrosto.

Inoltre, quella di Lidl è un’occasione ghiottissima perché è davvero facile da pulire. Il cestello e la griglia della friggitrice ad aria, infatti, sono dotati di rivestimento antiaderente e sono lavabili in lavastoviglie il che permette di risparmiare tempo sulla pulizia del piccolo elettrodomestico.

Non perdete questa straordinaria occasione che sta andando letteralmente a ruba. Potete recarvi già oggi nel più vicino punto vendita e acquistare la friggitrice per preparare una cena prelibata in occasione di San Valentino. Se, dunque, avete intenzione di rendere la vostra cucina super accessoriata comprando la friggitrice ad aria calda, correte subito da Lidl perché si tratta di un prodotto che potrebbe andare sold out nel giro di poche ore.