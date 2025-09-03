Lidl premia i propri clienti con un super concorso che sta già facendo impazzire tutti: il colosso prevede buoni spesa da 7mila euro.

Sempre più persone scelgono di fare la spesa da Lidl trovando, ogni settimana, super offerte e prodotti di qualità. Il colosso dei supermercati, infatti, propone sempre maxi offerte su prodotti di ogni genere, non solo alimentare, permettendo ai propri clienti di non rinunciare a nulla portando a casa una super spesa senza svuotare il portafoglio.

Questa settimana, oltre alle classiche offerte a cui i clienti Lidl sono abituati, sarà possibile partecipare anche ad un maxi concorso che sta facendo perdere la testa a tutti e che ogni giorno mette in palio buoni spesa del valore di 7mila euro. Una cifra importante che potrebbe far respirare tutti.

Concorso Lidl “Se7te, Se7te, Se7te”: come vincere un buono spesa di 7mila euro

Per premiare i propri clienti, fino al 7 settembre 2025, Lidl propone il concorso “Se7te, Se7te, Se7te”: per partecipare, bisogna essere utenti registrati dell’App di Lidl (Lidl Plus), ottenendo così la carta fedeltà digitale Lidl Plus. Aprendo l’app, bisogna poi andare nella sezione dedicata al concorso in homepage, e successivamente sul pulsante “Accetto e partecipo” per accettare di partecipare alla manifestazione a premio.

A questo punto non vi resta che recarvi presso un punto vendita Lidl perché per partecipare al concorso è necessario effettuare una spesa di almeno 7 euro in un unico scontrino. Prima di pagare, però. per partecipare al concorso, è necessario scansionare la carta fedeltà digitale Lidl Plus allo scanner in cassa.

E’, possibile, tuttavia, anche fare la spesa tramite la piattaforma di acquisto online. In questo caso bisogna inserire il proprio numero di cellulare associato alla propria carta fedeltà digitale Lidl Plus nella schermata dedicata. A questo punto, non vi resta che aprire ancora l’app e, per prendere parte all’estrazione dei premi in palio, cliccare il pulsante “Invia partecipazione/i”.

Ogni giorno viene effettuata l’estrazione di 7 premi che permette ai vincitori di portare a casa un buono spesa di 7mila euro. Ogni partecipante, tuttavia, può vincere un solo buono.

Non perdete tempo, dunque, e tentate la fortuna subito. Avete tempo fino al 7 settembre per provare a vincere un premio super interessante e pensato dalla catena europea di supermercati di origine tedesca per far sorridere i propri clienti con una cifra in grado di coprire la spesa di diversi mesi.