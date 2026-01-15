Lidl non smette mai di coccolare i propri clienti e per una spesa intelligente, ribassa il prezzo di 200 prodotti.

Lidl non smette di stupire e, dopo gli sforzi per mantenere i prezzi stabili, propone circa 200 prodotti a prezzi ribassati per permettere a tutti di riempire il carrello della spesa senza spendere una fortuna. Ta i vari discount presenti sul territorio italiano, Lidl è diventato un punto di riferimento per tantissime famiglie che, in un unico luogo, trovano non solo prodotti alimentari, ma anche vestiario, elettrodomestici grandi o piccoli e anche elementi d’arredo.

La qualità di tutti i prodotti è garantita e il prezzo inferiore rispetto a quello che, per lo stesso oggetto si pagherebbe altrove, spinge sempre più persone a scegliere Lidl. Come ogni settimana, il volantino è ricco di offerte e, in particolare, 200 prodotti di vario genere e di ottima qualità sono in offerta ad un prezzo mai visto prima.

La maxi offerta Lidl: 200 prodotti ad un prezzo ribassato

Tantissimi prodotti di prima necessità sono in vendita da Lidl ad un prezzo ribassato che combatte l’inflazione. Nessun aumento per prodotti alimentari che sono fondamentali per l’alimentazione di chiunque. Una scelta consapevole quella del colosso tedesco che punta a sostenere il potere d’acquisto dei consumatori.

Analizzando i prezzi dei vari prodotti in vendita da Lidl, NielsenIQ assicura non ci sia stato alcun rincaro nel periodo che va da dicembre 2024 a novembre 2025. “Queste misure mirano a consolidare il rapporto di fiducia con i consumatori, offrendo una risposta puntuale proprio nel momento in cui la gestione del budget familiare richiede maggiore attenzione. Con queste iniziative, Lidl Italia riafferma la propria mission: rendere la spesa di qualità accessibile a tutti”, sottolinea Lidl.

Fino al 18 gennaio 2026, in tutti i punti vendita Lidl, potete così acquistare lo stracchino cremoso a 1,29 euro a confezione o confezioni di pasta a 0,45 euro ciascuna. Con 2,09 euro, invece, potete comprare il sugo pronto alle cozze o alle vongole per preparare un primo piatto gustoso e appetitoso in poco tempo. In offerta, poi, potete trovare anche i dolci tipici di Carnvale come le chiacchiere o il caffè Lavazza.

Tra i prodotti in offerta, poi, ci sono anche la crema Nivea, il dentifricio Mentadent e il deo stick Neutro Roberts. Ogni settimana, dunque, Lidl pensa a tutti i propri clienti proponendo una miriade di prodotti in offerta con cui riempire non solo la dispensa con beni di prima necessità ma acquistando anche i prodotti che servono per la cura personale.