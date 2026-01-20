Con l’ultimo prodotto in offerta da Lidl che sta conquistando tutti, spendi meno di 20 euro e risparmi in futuro dall’estetista.

Nuova settimana e nuove offerte da Lidl che, anche nel nuovo volantino, propone prodotti scontati non solo sulla spesa alimentare, ma anche su quelli necessari per la cura del corpo. Il rapporto qualità-prezzo spinge sempre più persone a cercare piccoli elettrodomestici e oggetti necessari per prendersi cura di sé.

Il pezzo forte delle offerte di questa settimana costa meno di 20 euro e sta facendo impazzire tutte le donne che, spendendo una piccola cifra, potranno dire addio agli appuntamenti mensili in salone con un notevole risparmio economico e di tempo. Come tutte le offerte Lidl, tuttavia, non sono illimitate e aspettando si rischia di dover rinunciare ad un prodotto davvero ottimo.

L’offerta Lidl da cogliere al volo: il prodotto che non può mancare in casa

Avere delle belle mani non è solo questione di vanità. Le mani sono sempre in prima linea e rappresentano il primo biglietto di visita quando ci si presenta. Ecco perché investire del tempo e delle risorse economiche nella loro cura è importante. Tuttavia, recarsi mensilmente in un salone di bellezza richiede una spesa che non tutti possono sostenere. In soccorso, però, arriva Lidl che propone in offerta non un semplice prodotto casalingo per mani e piedi ma un vero e proprio kit professionale.

Il set per manicure e pedicure è in offerta, in ogni punto vendita Lidl, da giovedì 22 gennaio, a soli 19,99 euro. L’offerta prevede la vendita dell’astuccio con 7 accessori in zaffiro e feltro da poter utilizzare per avere mani e piedi assolutamente perfetti. A differenza delle lime manuali, questo prodotto offre una precisione e una potenza che permettono di trattare anche le zone più difficili (come i calli o le cuticole spesse) in pochi minuti.

Leggero e funzionale, è perfetto da avere a casa per poter dedicare del tempo alla cura del proprio corpo ma può essere trasportato ovunque. Pratico e facile da utilizzare, con il set manicure e pedicure Lidl avrete un notevole risparmio di soldi. Considerando che, dall’estetista, per una manicure con smalto semipermanente o una pedicure curativa i prezzi oscillano tra i 25€ e i 50€ a seduta, il risparmio è considerevole.

Con questo set avrete così la possibilità di preparare le mani allo spalto semipermanente che, sempre più persone, hanno imparato ad applicare a casa utilizzando i vari fornetti per unghie che, in futuro, Lidl potrebbe proporre in offerta. Se, dunque, siete stanchi di aspettare il vostro turno nei centri estetici, approfittate del kit professionale per manicure e pedicure in offerta ma non aspettate troppo: potrebbe esaurirsi in poco tempo.