Una grande novità nel catalogo Lidl farà felici bambini e genitori: è l’idea gioco creativa che intrattiene i più piccoli in super offerta.

I bambini di oggi sono sempre più impegnati. Vanno a scuola, seguono corsi di approfondimento, praticano sport. Eppure per molti, uno dei momenti più belli resta quello in cui si rifugiano nel loro nido domestico. Un attimo di relax da vivere in compagnia dei propri cari, ma anche un’occasione di tempo libero da dedicare a giochi e hobby.

Tra impegni lavorativi e faccende domestiche, non sempre per il genitore è facile ritagliarsi molte ore da trascorrere insieme. In questi casi, un’ottima idea per stare in compagnia dei più piccoli intrattenendoli è quella di far confluire le loro energie su attività di tipo creativo.

I bambini sono elettrizzati da tutto ciò che implica una produzione artistica. Gli impegni creativi portano loro innumerevoli benefici. Attraverso questo tipo di compiti, si abituano a sviluppare la loro capacità di problem solving e il pensiero critico, esercitano le abilità motorie e la coordinazione, migliorano l’indipendenza e l’autostima.

Tutti elementi che si ritrovano in questi esercizi puntati soprattutto al divertimento che non annoiano facilmente. Uno dei più amati giochi degli ultimi tempi in questi giorni arriva da Lidl ad un prezzo eccezionale. É l’ideale per prendersi qualche minuto per stare insieme ai propri figli o per intrattenerli in modo originale.

L’idea creativa che piace a grandi e bambini: offerta Lidl da non perdere

Nel corso degli anni Lidl si è affermato come uno dei supermercati più amati dagli italiani. Il colosso tedesco infatti, riesce a combinare alla perfezione un’ampia proposta di prodotti alimentari con un’altrettanto vasta offerta di articoli dedicati alla casa e agli hobby.

I volantini si aggiornano settimanalmente con tante novità, tra cui spesso compaiono anche giochi e attività dedicate ai più piccoli. Questa settimana, camminando tra gli scaffali del noto discount, sarà possibile trovare anche un oggetto che unirà adulti e bambini.

Si tratta del Set per diamond painting dell’amato personaggio Gabby’s Dollhouse. Negli ultimi tempi il diamond painting è diventato uno dei passatempi preferiti anche da persone di ogni età, che corrono ad acquistare questi kit ideati per rilassare la mente producendo piccole opere d’arte di grande effetto.

In questa versione il set proposto da Lidl è provvisto di tutto il necessario. Comprende infatti una penna per diamond painting, una lamina di cera e un piccolo vassoio, insieme ovviamente ai tanti diamantini colorati. La penna serve per prelevarli singolarmente e pressarli sul foglio adesivo seguendo le indicazioni.

La lamina di cera funziona come una colla per un’applicazione più facile. Il vassoietto invece, aiuta a disporre i diamantini per l’uso, pronti per essere estratti. Un’attività piacevole in cui i bambini si immergeranno per qualche ora utilizzando tutta la loro concentrazione, fino ad ottenere un simpatico quadretto brillante da esporre nella propria cameretta.

Il kit è disponibile nei punti vendita Lidl al costo di soli 3,49 euro. Un piccolo regalo da fare ai più piccoli dunque, ma anche per tutti quei genitori che amano condividere queste attività ludiche e stimolanti con i propri figli.