Dopo il boom del matcha, che negli ultimi anni ha invaso bar, pasticcerie e social network, c’è un nuovo protagonista che sta attirando l’attenzione di influencer, nutrizionisti e appassionati di cucina salutare. Si chiama ube e, grazie al suo intenso colore viola naturale, è già diventato uno degli ingredienti più fotografati su Instagram e TikTok.

Lo si trova nei cappuccini, nei gelati, nei dolci, nei pancake, negli smoothie e persino nei latte freddi che stanno spopolando durante l’estate. Ma dietro il suo aspetto scenografico non c’è soltanto una moda: l’ube è un alimento ricco di nutrienti e composti antiossidanti che la scienza sta studiando con crescente interesse.

La domanda, quindi, è inevitabile: l’ube sarà davvero il nuovo matcha oppure si tratta soltanto di un trend destinato a durare una stagione?

Cos’è davvero l’ube

L’ube (pronuncia “ù-beh”) è una varietà di igname viola (Dioscorea alata), una radice originaria del Sud-est asiatico e coltivata soprattutto nelle Filippine, dove rappresenta uno degli ingredienti simbolo della tradizione gastronomica.

A differenza della patata viola, con cui viene spesso confuso, l’ube appartiene a una specie completamente diversa. Ha una consistenza morbida, un gusto naturalmente dolce e delicato e ricorda, secondo molti, un mix tra vaniglia, nocciola e castagna.

Da decenni viene utilizzato per preparare dessert tradizionali filippini, creme, torte, pane dolce, gelati e bevande. Negli ultimi anni, però, ha conquistato anche Europa e Stati Uniti, diventando protagonista di ricette sempre più creative.

Il suo colore viola intenso è completamente naturale e rappresenta uno dei motivi del suo enorme successo sui social.

Perché tutti parlano dell’ube