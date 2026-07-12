L’ube è il nuovo matcha? Cos’è il superfood viola che sta conquistando il web (e perché tutti vogliono provarlo)
Dopo il boom del matcha, che negli ultimi anni ha invaso bar, pasticcerie e social network, c’è un nuovo protagonista che sta attirando l’attenzione di influencer, nutrizionisti e appassionati di cucina salutare. Si chiama ube e, grazie al suo intenso colore viola naturale, è già diventato uno degli ingredienti più fotografati su Instagram e TikTok.
Lo si trova nei cappuccini, nei gelati, nei dolci, nei pancake, negli smoothie e persino nei latte freddi che stanno spopolando durante l’estate. Ma dietro il suo aspetto scenografico non c’è soltanto una moda: l’ube è un alimento ricco di nutrienti e composti antiossidanti che la scienza sta studiando con crescente interesse.
La domanda, quindi, è inevitabile: l’ube sarà davvero il nuovo matcha oppure si tratta soltanto di un trend destinato a durare una stagione?
Cos’è davvero l’ube
L’ube (pronuncia “ù-beh”) è una varietà di igname viola (Dioscorea alata), una radice originaria del Sud-est asiatico e coltivata soprattutto nelle Filippine, dove rappresenta uno degli ingredienti simbolo della tradizione gastronomica.
A differenza della patata viola, con cui viene spesso confuso, l’ube appartiene a una specie completamente diversa. Ha una consistenza morbida, un gusto naturalmente dolce e delicato e ricorda, secondo molti, un mix tra vaniglia, nocciola e castagna.
Da decenni viene utilizzato per preparare dessert tradizionali filippini, creme, torte, pane dolce, gelati e bevande. Negli ultimi anni, però, ha conquistato anche Europa e Stati Uniti, diventando protagonista di ricette sempre più creative.
Il suo colore viola intenso è completamente naturale e rappresenta uno dei motivi del suo enorme successo sui social.
Perché tutti parlano dell’ube
Negli ultimi mesi il numero di ricette e video dedicati all’ube è cresciuto in modo esponenziale. L’hashtag dedicato raccoglie milioni di visualizzazioni su TikTok e Instagram, mentre sempre più caffetterie propongono l'”Ube Latte” come alternativa colorata al classico matcha latte.
Il motivo è semplice: oggi i consumatori cercano alimenti che siano allo stesso tempo salutari, originali e fotogenici.
L’ube risponde perfettamente a tutte queste caratteristiche.
Ha un colore spettacolare senza bisogno di coloranti artificiali, permette di realizzare preparazioni scenografiche e offre un sapore dolce che piace anche a chi non ama il gusto più erbaceo del matcha.
Le proprietà nutrizionali dell’ube
Oltre all’aspetto estetico, l’ube presenta un profilo nutrizionale interessante.
Come molte radici amidacee, rappresenta una buona fonte di carboidrati complessi, che forniscono energia in modo graduale.
Contiene inoltre:
- fibre alimentari;
- vitamina C;
- potassio;
- manganese;
- vitamina B6.
Ma ciò che rende davvero particolare questa radice è la presenza delle antocianine, gli stessi pigmenti naturali responsabili del colore di mirtilli, more e cavolo viola.
Sono proprio queste sostanze ad attirare l’interesse della ricerca scientifica.
Gli antiossidanti che rendono speciale il suo colore
Il viola intenso dell’ube deriva da un’elevata concentrazione di antocianine.
Questi composti appartengono alla famiglia dei polifenoli e sono noti per la loro attività antiossidante.
Secondo una revisione pubblicata sulla rivista Nutrients, le antocianine possono contribuire a contrastare lo stress ossidativo e i processi infiammatori coinvolti nello sviluppo di numerose malattie croniche, comprese quelle cardiovascolari. Gli autori sottolineano però che i benefici dipendono dall’alimentazione complessiva e non dal consumo di un singolo alimento.
Anche una revisione pubblicata su Advances in Nutrition evidenzia come un maggiore consumo di alimenti ricchi di antocianine sia associato a un miglior profilo cardiovascolare e metabolico, pur ricordando che sono necessari ulteriori studi clinici per confermare tutti gli effetti osservati.
Questo significa che l’ube può rappresentare una buona fonte di antiossidanti, ma non deve essere considerato un alimento “miracoloso”.
L’ube può fare bene all’intestino?
Un altro aspetto interessante riguarda il contenuto di fibre.
Le fibre favoriscono il senso di sazietà, contribuiscono al regolare transito intestinale e rappresentano nutrimento per il microbiota.
Un microbiota equilibrato è oggi considerato uno degli elementi chiave per la salute generale dell’organismo, poiché influenza il metabolismo, il sistema immunitario e persino alcuni processi infiammatori.
Naturalmente tutto dipende da come viene consumato.
Un dessert industriale ricco di zuccheri contenente ube offrirà benefici molto inferiori rispetto alla radice preparata in modo semplice o utilizzata all’interno di ricette equilibrate.
È davvero migliore del matcha?
La risposta è no.
Più che sostituire il matcha, l’ube rappresenta un alimento completamente diverso.
Il matcha deriva dalle foglie del tè verde ed è ricco di catechine, oltre a contenere caffeina e L-teanina.
L’ube, invece, è una radice amidacea.
Questo significa che apporta energia sotto forma di carboidrati, non contiene caffeina e possiede un profilo nutrizionale differente.
Se il matcha viene scelto soprattutto per il suo effetto stimolante e la ricchezza di catechine, l’ube conquista grazie alle fibre e alle antocianine.
Non esiste quindi un vincitore assoluto: dipende dalle esigenze personali.
Come utilizzare l’ube in cucina
Uno dei motivi del successo dell’ube è la sua straordinaria versatilità.
La polvere di ube viene spesso utilizzata per preparare bevande colorate e dessert, mentre la purea permette di realizzare dolci morbidi e creme.
Negli ultimi mesi sono diventati virali:
- l’Ube Latte;
- gli smoothie viola;
- i pancake all’ube;
- il gelato all’ube;
- cheesecake e tiramisù rivisitati.
Molti chef lo utilizzano anche per impasti di pane, brioche e focacce dal caratteristico colore lilla.
Attenzione ai prodotti industriali
Come spesso accade con gli alimenti diventati di moda, anche l’ube è stato trasformato in numerosi prodotti confezionati.
Non tutti, però, sono salutari.
Molte bevande pronte, creme spalmabili e dessert all’ube contengono elevate quantità di zuccheri aggiunti, panna, aromi e coloranti che finiscono per annullare parte dei benefici nutrizionali della radice.
Per questo motivo è sempre consigliabile leggere l’etichetta e scegliere preparazioni che contengano una percentuale elevata di vero ube.
Perché potrebbe diventare il superfood del 2026
Negli ultimi anni il mercato alimentare ha premiato ingredienti che uniscono gusto, benessere e impatto visivo.
È successo con il matcha, con il kefir, con i semi di chia e con il cacao crudo.
L’ube sembra possedere tutte le caratteristiche per seguire la stessa strada.
Ha un colore naturale unico, un sapore delicato, può essere utilizzato sia nelle preparazioni dolci sia in quelle salate ed è ricco di composti vegetali interessanti.
Inoltre incontra perfettamente una delle tendenze alimentari più forti del momento: la ricerca di alimenti vegetali naturalmente ricchi di antiossidanti.
Vale la pena provarlo?
Se inserito all’interno di un’alimentazione equilibrata, l’ube può rappresentare un ingrediente interessante e originale.
Non esistono prove scientifiche che lo rendano superiore agli altri alimenti ricchi di polifenoli, ma può contribuire ad aumentare la varietà della dieta e ad arricchirla di fibre e antiossidanti.
Come ricordano gli esperti di nutrizione, il benessere non dipende dal singolo superfood, bensì dall’insieme delle abitudini quotidiane.
L’ube, quindi, non è una bacchetta magica né sostituirà automaticamente il matcha. Tuttavia ha tutte le carte in regola per diventare uno degli ingredienti più amati del 2026: bello da vedere, versatile in cucina e supportato da un profilo nutrizionale che merita attenzione. Proprio per questo è già passato dall’essere una curiosità esotica a una delle tendenze food più promettenti del momento.