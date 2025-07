Il telecomando si usa tutti i giorni e pullula di batteri e germi ma bastano pochi minuti per pulirlo e proteggere la salute di tutti.

Il telecomando è uno degli oggetti più utilizzati in casa. Che sia quello della televisione o del condizionatore, il telecomando passa di mano in mano e, nonostante sia utilizzato tantissime volte nel corso della giornata, è uno degli oggetti meno puliti tra quelli presenti nelle case. Il telecomando è spesso tra le mani mentre si è comodamente sul divano, ma anche quando si è a tavola.

In alcuni casi, è spesso accanto al cibo soprattutto se si tratta del telecomando del televisore a cui, difficilmente, si rinuncia sia durante il pranzo che la cena. Eppure, quando si organizzano le pulizie domestiche, il telecomando resta spesso fuori dalla lista da pulire e igienizzare. Un errore grandissimo che fanno tutti perché, in realtà, il telecomando dovrebbe essere uno dei primi oggetti da pulire ogni giorno.

Il trucco per pulire il telecomando in pochi minuti e dire addio ai germi

Residui di cibo, polvere e impronte delle mani sono solo alcune delle cose visibili presenti sui telecomandi della maggior parte delle persone. Sull’oggetto che, spesso, scatena anche liti familiari per la scelta del programma da seguire in tv, tuttavia, ci sono oggetti invisibili che possono nuocere alla salute di tutti. In pochi lo sanno, ma il telecomando è un luogo che pullula di germi e batteri.

Per pulire e igienizzare a fondo il telecomando non basta utilizzare il tovagliolo che si trova per caso sul tavolo o una salviettina umida. Il telecomanda va pulito con cura, in ogni angolo, per evitare che i germi presenti su di esso si trasferiscano sulle mani causando varie infezioni.

Anche utilizzare l’alcol o un panno bagnato senza fare attenzione a tutti i fori del telecomando. Il modo più corretto, dunque, per pulire bene il telecomando, non solo quello del televisore, è usare un panno in microfibra, in vendita nei vari supermercati e negozi di detersivi. Il panno, tuttavia, non va bagnato con acqua ma con alcool isopropilico, quello che si usa normalmente per pulire le lenti. Per togliere i residui, inoltre, si possono usare tranquillamente dei cotton fioc mentre per eliminare la polvere e i residui di cibo tra i tanti, si possono utilizzare degli stuzzicadenti in plastica.

Con gli strumenti giusti e un po’ di pazienza, basteranno pochi minuti per pulire perfettamente il telecomando e dire addio a batteri e germi.