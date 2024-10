Andrea Bocelli rivela in un film: ecco come sono diventato cieco. Fu un incidente calcistico: “Allora calò l’oscurità”. Il film, “Andrea Bocelli: Because I Believe” è stato presentato in anteprima il 7 settembre al Toronto International Film Festival.

Nel film “Andrea Bocelli: Because I Believe “, presentato in anteprima al Toronto International Film Festival sabato 7 settembre, il tenore italiano ha rivelato che un incidente calcistico avvenuto da bambino lo ha reso cieco, dopo che in precedenza aveva sofferto di glaucoma.

Il film concerto di Andrea Bocelli che celebra tre decenni di musica arriverà nei cinema questo autunno. Diretto da Cosima Spender, Andrea Bocelli: Because I Believe “ripercorre il percorso di Bocelli verso il successo e la sua continua dedizione alla sua arte attraverso interviste e filmati d’archivio delle sue esibizioni, nonché incontri informali, come una divertente festa in cui gli amici e la famiglia di Bocelli ricordano i bei momenti tra cibo e vino”, secondo la descrizione del film e come riferisce Daniela Avila su People.

Bocelli si racconta nel film

Nel film, Andrea Bocelli racconta la svolta che ha avuto nella sua disabilità visiva.

“Da bambino, ero considerato estremamente miope. Riuscivo a vedere tutto, ma solo da vicino”, dice Andrea, 65 anni, nel documentario. “Ricordo molto bene il mondo che vedevo. I colori, tutto. Come potrei dimenticare quei ricordi?”

Nel film, il fratello di Andrea, Alberto, racconta il viaggio della star.

“Mio fratello Andrea, di 3 anni e mezzo, per un glaucoma congenito, era stato operato 13 volte a Torino”, spiega. “È stata una tortura”. Bocelli è nato a La Sterza è una frazione dei comuni italiani di Lajatico e Terricciola, in provincia di Pisa.

All’età di 7 anni, Andrea fu mandato in un collegio per “ipovedenti” poiché “nessuna scuola locale lo avrebbe accettato”, racconta Alberto.

“Tornava a casa solo durante le vacanze. Andavamo a trovarlo una volta al mese”, racconta. In un’altra parte del documentario, Andrea dice che questo è stato “il momento peggiore” della sua vita.

Fu all’età di 12 anni: una pallonata lo rese cieco

All’età di 12 anni, il cantante ebbe un incidente in collegio che lo lasciò definitivamente cieco.

“Un giorno, giocando [a calcio], ero il portiere. Non ho idea del perché, visto che non ero mai stato il portiere prima”, ricorda. “E non sarei mai più stato il portiere. Una palla mi ha colpito dritto in faccia. Da quel colpo, un’emorragia… e il resto è storia”.

Alberto aggiunge: “Fu allora che perse la vista. Fu allora che calò l’oscurità”.

In una vecchia intervista, la madre spiegò che non aveva mai accettato la versione dei fatti del “povero ragazzo” dopo l’incidente, e nemmeno lui.

“Soprattutto, Andrea non ha mai accettato alcuna forma di pietà. Diceva: ‘A cosa serve la pietà?'” Lo abbiamo cresciuto su questi principi. Con coraggio. Con molto coraggio”, ha detto.

Andrea aggiunge: “Mia madre temeva che non sarei stato in grado di badare a me stesso. Ha lavorato duramente per darmi tranquillità e stabilità”.

Aggiunge: “Quando Bocelli canta, è come se il paradiso avesse aperto le sue porte, ma guardare Because I Believe ci ricorda che questo straordinario artista è profondamente radicato nella terra”.