I Beatles 60 anni dopo: la Sony produrrà non un film biografico ma quattro, affidandoli alla regia di Sam Mendes (nel suo curriculum i film di James Bond Skyfall e Spectre), e programmando l’uscita per il 2028, 60 anni dopo il loro più grande successo, Sgt. Pepper lonely heart club band.

Il regista Sam Mendes è salito sul palco del CinemaCon di Las Vegas per rivelare il cast dei lungometraggi e ha detto che tutti e quattro i film usciranno nelle sale nell’aprile 2028.

I protagonisti dei film sono Paul Mescal nel ruolo di Paul McCartney, Harris Dickinson nel ruolo di John Lennon, Joseph Quinn nel ruolo di George Harrison e Barry Keoghan nel ruolo di Ringo Starr. Ognuno dei quattro film si concentrerà su uno dei membri dei Fab Four.

“Non stiamo realizzando solo un film sui Beatles, ne stiamo realizzando quattro”, ha detto Mendes. “Forse questa è un’occasione per capirli un po’ più a fondo”. Mendes ha affermato che il capo del cinema Sony Tom Rothman ha definito i progetti “la prima esperienza cinematografica da guardare tutta d’un fiato”.

Vestito tutto di nero, il quartetto dei futuri interpreti ha fatto un inchino sul palco a Las Vegas, quando il progetto è stato presentato per la prima volta.

I Beatles 60 anni dopo

I film, che usciranno “in prossimità” nell’aprile 2028, costituiscono la serie di film musicali più attesa di sempre.

Saranno preceduti da una serie di biografie musicali di Hollywood, che vedranno film su Michael Jackson e Bruce Springsteen uscire quest’anno, subito dopo A Complete Unknown di gennaio con Timothee Chalamet nel ruolo di Bob Dylan.

I Beatles sono il gruppo musicale più venduto di tutti i tempi e la Sony spera di attingere a quella devota base di fan con la strategia di distribuzione unica.

Dopo essere saliti sul palco, tutti e quattro gli attori hanno recitato il testo della canzone della band “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” e poi hanno fatto un inchino sincronizzato in stile Beatles.

“Devi abbinare l’audacia dell’idea a una strategia di distribuzione audace”, ha detto Rothman al The Hollywood Reporter l’anno scorso a proposito del progetto che ha fatto guadagnare al regista premio Oscar un ambito consenso dall’etichetta selettiva del gruppo, Apple Corps. “Non c’è mai stata un’impresa come questa prima e non puoi pensarci in termini di distribuzione tradizionali”.

A produrre i film per Neal Street Productions ci sono Mendes, Pippa Harris e Julie Pastor. Finora, Paul, 82 anni, è stato molto riservato sul casting, ma l’unico altro Beatle sopravvissuto, Ringo, 84 anni, ha detto che Keoghan sarebbe stato “fantastico”.

Quando l’autore Steven Gaines ha pubblicato la biografia dei Beatles The Love You Make nel 1983, McCartney era apparentemente “furioso” per le rivelazioni.

Gaines, che ha intervistato Paul, Ringo e George per il libro, ha detto al The Times l’anno scorso: “Paul e Linda hanno fatto a pezzi il libro e lo hanno bruciato nel camino, pagina per pagina.

“C’era un’omertà, un codice del silenzio, attorno ai Beatles, e non pensavano che qualcuno si sarebbe fatto avanti per dire la verità.” C’è sicuramente molto materiale controverso sui Fab Four. Mendes sarà abbastanza coraggioso da addentrarsi nelle furie di gelosia di Lennon, che includevano picchiare le donne?

Quanta parte dell’epica assunzione di droga della band (Paul usava LSD e John era dipendente dall’eroina) finirà nei film? Una delle parti più succose della storia di George e Ringo deve essere la relazione del chitarrista George con l’allora moglie del batterista.

Quello che si sa dei quattro film di Mendes è che saranno tutti collegati. E lo slogan per loro è: “Ogni uomo ha la sua storia, ma insieme sono leggendari”. Speriamo che Mendes, che ha riportato l’umorismo nei film di Bond di Daniel Craig, includa un sacco di arguzia sfacciata dei Fab Four.

Il commento di Ringo

Ringo, la cui abilità musicale era una battuta ricorrente, non è mai stato uno che si prendeva troppo sul serio.

Quando l’anno scorso gli è stato chiesto delle voci secondo cui l’attore di Saltburn Keoghan, 32 anni, avrebbe interpretato lui, ha risposto: “Penso che sia fantastico. Credo che sia da qualche parte a prendere lezioni di batteria, e spero non troppe”.

Ma è improbabile che Paul sia contento del fatto che Mescal, 29 anni, alto 1,70 m, lo interpreti, mentre Harris Dickinson, alto 1,85 m, interpreta John.

Quando Thomas Brodie-Sangster è apparso come McCartney nel film del 2009 Nowhere Boy, sembrava più basso di Aaron Taylor-Johnson, che ha interpretato Lennon

Paul disse all’epoca: “Sai cosa mi irrita un po’? Il mio personaggio, il mio attore, è più basso di John. E questo non mi piace.

“Sono della stessa statura di John, per favore. Mettete John in una trincea. O mettetemi delle zeppe”.

Ma non c’è dubbio che gli attori siano tutti grandi nomi che stanno raggiungendo il loro apice.

Mescal, che sta frequentando la cantante Gracie Abrams, è diventato una star durante la pandemia nella serie della BBC Normal People. Harris, 28 anni, è stato indicato come possibile James Bond.

Joseph Quinn, 31 anni, interpreterà il supereroe Human Torch in The Fantastic Four della Marvel questa estate. E Barry, che di recente ha frequentato la star del pop Sabrina Carpenter, è stato candidato all’Oscar per The Banshees Of Inisherin nel 2023.

Tutti loro dovranno padroneggiare l’accento Scouse, perché sia ​​Paul che Barry sono irlandesi, mentre Harris e Joseph sono londinesi.

Questo li mette in svantaggio rispetto all’attore di Liverpool Ian Hart, che ha interpretato Lennon due volte nei film.

Ma né il film del 1991 The Hours And Times né Backbeat del 1994 sono stati dei successi al botteghino. Il più grande successo cinematografico legato ai Beatles è stato Yesterday nel 2019 del regista Danny Boyle, che ha incassato 120 milioni di sterline in tutto il mondo. Nel film, il musicista in difficoltà Jack, interpretato da Himesh Patel, si sveglia in un mondo in cui i Beatles sono stati dimenticati e solo lui riesce a ricordare le loro canzoni. Si dice che McCartney, Ringo e la vedova di John, Yoko Ono, abbiano tutti amato Yesterday, in cui l’attore di Trainspotting Robert Carlyle fa un cameo nei panni di Lennon.

Nel 2019, il film biografico sui Queen Bohemian Rhapsody ha incassato quasi un miliardo di dollari e la storia di Elton John, Rocketman, lo stesso anno ha guadagnato 150 milioni di sterline.

L’eccesso di storie incentrate sulla musica può però portare a delle perdite, con Better Man di Robbie Williams da 85 milioni di sterline l’anno scorso che ha guadagnato solo 12 milioni di sterline.