Nozze in vista per Adele: diamante da 4 carati, parole a un fan a Monaco lo confermano.

Adele ha sfoggiato il suo enorme anello di fidanzamento mentre apparentemente confermava il suo fidanzamento con il dirigente sportivo Rich Paul durante un’esibizione a Monaco di Baviera, in Germania, il 9 agosto.

Adele sembra finalmente confermare il fidanzamento dopo la proposta di un fan: “Non posso sposarti, mi sto già sposando”

Daniel Bird e Harry Rutter sul Mirror e Rachel DeSantis su People ricostruiscono la rivelazione che Adele ha finalmente affrontato tutte le voci di fidanzamento che circondano la sua relazione con il dirigente sportivo Rich Paul.

Il suo Klutch Sports Group cura gli interessi di più di 25 giocatori NBA, tra cui Ben Simmons, LeBron James, John Wall e Anthony Davis, gestendo contratti per oltre un miliardo di dollari.

Un diamante da 4 carati

Durante un concerto a Monaco di Baviera, in Germania, il 9 agosto, la cantante vincitrice di un Grammy, 36 anni, ha risposto a un fan che le chiedeva la mano. “Non posso sposarti, mi sto già sposando”, ha risposto agitando la mano sinistra, secondo il video della scena condiviso sui social media.

Non sembrava che Adele indossasse un anello, ma solo il mese scorso è stata avvistata con un diamante a forma di pera da quattro carati all’anulare mentre era fuori con Paul a Londra.

La conferma arriva dopo mesi di speculazioni sul fatto che si sarebbe sposata con Paul.

“Non mi sono mai innamorata così”, ha detto Adele a Elle di Paul nell’agosto 2022. “Sono ossessionata da lui”.

La cantante di “Easy on Me” e Paul, CEO dell’agenzia sportiva KLUTCH Sports Group, hanno scatenato per la prima volta le voci di una relazione a luglio 2021, quando sono stati fotografati mentre guardavano insieme una partita delle finali NBA a bordo campo.

Adele ha rivelato in un’intervista con Vogue quell’ottobre che lei e Paul si erano effettivamente incontrati anni prima a una festa e che era attratta dalla sua energia.

“Ero un po’ ubriaca. Ho detto, “Vuoi farmi firmare? Ora sono un’atleta”, ha ricordato. “Stava ballando. Tutti gli altri ragazzi erano seduti lì. Lui stava semplicemente ballando”.

La cantante ha anche elogiato il suo fidanzato in un’intervista del novembre 2021 con Oprah Winfrey, andata in onda durante il suo speciale della CBS Adele One Night Only.

Adele descrive Paul

“È semplicemente esilarante. Oh, è così divertente, è esilarante, sì. E molto intelligente. Sai, è molto, molto intelligente. È abbastanza incredibile guardarlo fare quello che fa”, ha detto, aggiungendo che la loro relazione ha segnato la prima volta che “ha amato me stessa e si è aperta ad amare ed essere amata da qualcun altro”.

La coppia ha scatenato voci di fidanzamento nel febbraio 2022 quando Adele ha sfoggiato un enorme scintillante all’anulare ai BRIT Awards, anche se ha giocato a nascondino sul significato del gioiello durante un’apparizione al The Graham Norton Show qualche giorno dopo.

“Come se potessi mai dire a qualcuno se ero o non ero [fidanzata]”, ha detto. “È adorabile, non è vero?”

Ad agosto 2022, Adele ha rivelato di essere “assolutamente” aperta a risposarsi e sperava anche di allargare la famiglia.

“Voglio sicuramente altri figli”, ha detto a Elle. “Sono una casalinga e una matriarca, e una vita stabile mi aiuta con la mia musica”.

Quando ha compiuto 41 anni a dicembre, Paul ha festeggiato assistendo allo spettacolo di residenza di Adele a Las Vegas, durante il quale lei gli ha fatto una serenata con “Happy Birthday”.

“Ti amo più della vita stessa, ti auguriamo buon compleanno”, gli ha detto.

A maggio, una fonte ha detto a PEOPLE che la “relazione della coppia è solida”, aggiungendo: “Si aiutano a vicenda e sono buoni partner”, afferma la fonte, aggiungendo che Adele “ama stare con lui”.

L’icona nata a Londra si sta attualmente esibendo nella sua residenza di Monaco quando un fan le ha chiesto di sposarli. Tuttavia, la cantante di Set Fire To The Rain ha dovuto deluderli dolcemente quando ha confermato che lei e il suo compagno Rich Paul erano effettivamente fidanzati.

Mi sto già sposando

La coppia è stata circondata da speculazioni sulla loro storia d’amore per diversi mesi. Rispondendo a un cartello che recitava: “Vuoi sposarmi?” Adele, 36 anni, ha detto: “Non posso sposarti perché mi sto già sposando!”

In precedenza aveva preso in giro i fan sul loro stato di relazione tra le voci sulle campane nuziali. Una fonte interna ha affermato che Adele trovava “esilarante che i fan pensassero che fossero già sposati” mentre continuava a dare allusioni e a stuzzicare scherzosamente la situazione.

È stato l’anno scorso che ha scatenato le speculazioni indossando un anello al dito nuziale. Si è persino definita la “moglie” di Rich e lo ha chiamato suo marito durante un’esibizione. Ma ora sembra che abbia chiarito le cose al suo concerto di Monaco. Ha lasciato cadere un sottile accenno al suo imminente matrimonio durante i suoi primi concerti in residenza.

Fonti affermano che l’agente sportivo 42enne Rich si è inginocchiato a Londra. Le fonti hanno detto che la risposta di Adele è stata un sentito “sì”, e ora sembra averlo confermato. Le fonti hanno detto che Rich ha posto la domanda che le ha cambiato la vita solo a luglio.

Dopo il fidanzamento, Adele si dice sia andata direttamente su FaceTime per diffondere la lieta novella tra la sua cerchia ristretta. Mentre intratteneva il suo pubblico a Monaco, il Mirror ha sentito Adele annunciare ai fan: “Cosa sta succedendo nella mia vita personale? Niente perché mi sto preparando per questo”.

Solo il mese scorso, si vociferava che Adele avesse detto sì alla proposta di Rich, con una fonte interna che affermava: “Rich aveva pianificato che la proposta si svolgesse nella sua città natale e le ha regalato un incredibile anello di diamanti da quattro carati”. Questa fonte ha continuato a raccontare al The Sun della serata di festa della coppia con spumante al Chiltern Firehouse.

Adele a Monaco