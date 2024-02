Nasce a Toronto NPLUS North America: Giordano Riello e Valerio Molinari alla conquista dei mercati internazionali

E’ nata una nuova alleanza nel panorama dei servizi alle infrastrutture in Italia, che sta portando avanti ambiziosi progetti a livello internazionale. Giordano Riello, erede della omonima dinastia imprenditoriale e titolare, insieme a Carlo Ranalletta Felluga e a Davide Ambrosio, della NPLUS, e Valerio Molinari, fondatore ed azionista di maggioranza di Ecogest spa, hanno deciso di “fare sistema” costituendo a Toronto la filiale canadese dell’italiana NPLUS, forti della consolidata rete commerciale e della decennale presenza del Gruppo Riello in Nord America e della presenza, ormai da tre anni, di Ecogest North America di Valerio Molinari a Toronto.

Nasce così NPLUS North America, che ha l’obiettivo di esportare sul mercato nordamericano la tecnologia e il know how delle due realtà, frutto di anni di esperienza nel monitoraggio di infrastrutture di trasporto e civili e nel settore della manutenzione e gestione del verde stradale e autostradale, in un mercato in forte crescita come quello del Nord America. Molinari, tramite la holding di famiglia Greenway Group srl, che controlla la totalità della Ecogest, partecipa al progetto canadese con una quota del 30%.

Fondata nel 2016 da Giordano Riello, Nplus S.r.l. è un’azienda attiva nel monitoraggio strutturale di edifici, ponti e viadotti valutandone lo stato di degrado e individuando eventuali criticità. Nplus unisce l’approccio innovativo di un gruppo di giovani imprenditori (Giordano Riello, Carlo Ranalletta Felluga e Davide Ambrosio) alla lunga esperienza della sua squadra di lavoro, oltre alla forza di Giordano Riello International Group – GRIG, uno dei più importanti gruppi industriali italiani, del quale fanno parte Aermec, Sierra, Fast, RPM e Elettrotest, con un fatturato annuo superiore ai 400 milioni di euro.

Per Molinari si tratta non solo del rafforzamento di una collaborazione che avrà anche sviluppi a breve in Italia, sempre sul mercato dei servizi alle infrastrutture, ma anche di un consolidamento della presenza nel continente nord americano, laddove l’offerta commerciale di Ecogest North America ha attirato l’attenzione di un importante gruppo canadese che ha recentemente acquisito una quota di minoranza dell’azienda.