Sono le città da visitare almeno una volta nella vita, le perle più belle del mondo e 3 sono anche italiane.

Ogni città, grande o piccola che sia, ha un fascino unico, tra scorci mozzafiato, cultura e tradizioni che le rendono speciali e uniche. Ma tra centinaia di destinazioni invase ogni anni dai turisti, alcune si distinguono così tanto da guadagnarsi un posto d’onore nelle classifiche internazionali.

Il nostro pianeta offre uno spettacolo continuo di bellezze naturali e architettoniche, dal deserto agli angoli verdi, dalle metropoli ultramoderne ai borghi ricchi di storia. Grazie a voli rapidi e mezzi efficienti, viaggiare è diventato più semplice che mai, permettendo a milioni di persone di scoprire ogni anno nuovi orizzonti.

Le più belle città del mondo

La curiosità di esplorare diventa così una vera e propria motivazione di vita, che spinge molti a partire in qualsiasi stagione e da qualsiasi punto. Per chi cerca, quindi, una guida autorevole su quali città meritino davvero una visita, Travel + Leisure ha stilato la World’s Best Awards 2025.

La classifica si basa sulle recensioni dirette dei viaggiatori, che hanno valutato le città considerando cibo, cultura, cordialità, attrazioni, shopping e rapporto qualità-prezzo. Tra le mete più apprezzate di quest’anno emergono San Miguel de Allende in Messico, Chiang Mai in Thailandia e Tokyo in Giappone, ai primi posti.

Ma la classifica prevede anche altre città e le capilista sono seguite da Bangkok, Jaipur, Hoi An, Città del Messico, Kyoto, Ubud e Cuzco. Soprattutto per gli italiani questa classifica riserva sorprese interessanti, con Firenze conquista l’undicesima posizione, confermandosi una meta irresistibile per chi ama la storia e l’arte.

Tra le sue strade e piazze si respirano secoli di cultura, dai capolavori del Rinascimento alle botteghe artigiane che mantengono vive le tradizioni secolari. La città continua tutt’oggi a incantare visitatori da tutto il mondo, dimostrando come il fascino italiano sia ancora intramontabile e insuperabile.

Roma, pur con il suo patrimonio storico senza eguali, si posiziona invece diciottesima, una posizione comunque discreta, ma forse troppo bassa per la capitale. Tuttavia, la città continua a stupire chi la visita, tra rovine antiche, musei e piazze che raccontano millenni di storia, Roma Caput Mundi rimane.

La terza città italiana premiata nella classifica è Siena, che si posiziona ventitreesima, offre un mix perfetto di cultura, architettura medievale e tradizioni culinarie. Le sue piazze, come Piazza del Campo e le trattorie storiche rappresentano un’esperienza autentica, capace di conquistare chiunque desideri immergersi nell’Italia più genuina.