Non basta solo lavare i denti, a cosa fare attenzione per preservare la tua salute orale: i ‘dettagli’ da non sottovalutare mai

Non basta solo lavare i denti per una corretta igiene orale: è questo il dettaglio da non trascurare per una corretta pulizia.

Tutti noi sappiamo quanto sia importante avere una buona igiene orale. Si tratta di un’azione quotidiana fondamentale non solo per avere sempre denti bianchi, sani e forti, ma soprattutto per evitare tutte quelle ‘patologie’ che possono colpire la bocca e tutto il cavo orale.

Conosciamo benissimo la classica routine per lavare a dovere i denti: si bagna lo spazzolino sotto il getto d’acqua corrente, si mette una quantità discreta di dentifricio per poi ribagnare sotto l’acqua e procedere con lo sfregamento sulle arcate dentali superiori, inferiori, avanti e indietro.

Da non trascurare poi, c’è anche la pulizia della lingua, che deve essere eseguita con movimenti avanti e indietro. E per finire un bel risciacquo con collutorio per rimuovere gli ultimi batteri rimasti ed eventuali residui di cibo. Si potrebbe usare anche del filo interdentale per completare il servizio alla perfezione.

Mai sottovalutare questo dettaglio nel lavare i denti: l’attenzione deve essere massima se non si vogliono correre rischi

Lo strumento principale con cui laviamo i denti è ovviamente lo spazzolino e in commercio ne troviamo di diversi: con setole dure, morbide, in bambù, al carbone, fino ad arrivare agli elettrici ricaricabili, che ultimamente stanno andando per la maggiore.

Tutti ovviamente indispensabili per far sì che i denti vengano lavati nel modo migliore e che non ci sia alcun residuo che possa intaccare la placca, portando poi alla formazione delle tanto odiose carie. Ma siamo sicuri che tutto questo basti realmente? In realtà la risposta è NO e a fare chiarezza ci ha pensato un’igienista dentale, che ha svelato un dettaglio a cui prestare attenzione.

Chelsea Dental Clinic igienista dentale famosa per avere un profilo su TikTok, ha spiegato che c’è un dettaglio molto importante da non sottovalutare e che spesso mette a rischio la buona riuscita del lavaggio dei denti, che riguarda proprio lo spazzolino da denti.

Infatti, stando a quanto riportato, per garantire sempre una buona igiene orale è necessario che anche lo spazzolino da denti sia cambiato di frequente. Più sarà vecchio e meno svolgerà correttamente il suo compito, rischiando di mettere in serio rischio i denti e non solo.

Per controllare se è arrivato il momento di cambiare lo spazzolino si dovrà guardare lo spazzolino rivolgendo le setole verso l’esterno, se queste risulteranno allargate, vuol dire che siamo in presenza di uno spazzolino ormai datato e che deve essere necessariamente sostituito.