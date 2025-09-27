Uno spreco che può essere assolutamente evitato, anche perché c’è un sistema per utilizzarlo nuovamente senza doverlo gettare via

Capita spesso di non consumare tutto il pane che si acquista in un unico giorno, così accade che si secchi e che venga gettato nella pattumiera. In un’epoca in cui si dovrebbero ridurre al massimo gli sprechi, non solo per una questione legata all’inquinamento, ma anche per ragioni etiche, buttare via il pane raffermo non si dovrebbe fare. Tra l’altro chi ha detto che non sia più buono da mangiare?

Esistono una serie di metodi per recuperarlo e renderlo buono e fragrante di nuovo. In questo modo non solo non si sprecherà cibo, ma si risparmieranno anche i soldi che si sarebbero spesi per acquistare altro pane.

Come recuperare il pane raffermo, tornerà ottimo

Il pane raffermo generalmente è duro e poco gradevole da mangiare, in tanti pensano che debba solo essere gettato via, ma in realtà non è così. Ci sono, infatti, una serie di modi per renderlo nuovamente buono e profumato, pronto, quindi, per essere servito a tavola.

Come prima cosa si può usare il forno, usando una temperatura adeguata – qualora non si abbia il programma indicato per scaldare il pane, cosa che alcuni elettrodomestici hanno – che generalmente 160°, si spruzza il pane con un po’ d’acqua e poi si avvolge nella carta argentata e lo si tiene dai 5 ai 15 minuti, se era davvero molto duro.

Il pane raffermo può essere recuperato anche usando una padella molto doppia, così non entrerà in contatto diretto con il fuoco, si dovrà coprire con un coperchio e attendere per 5-10 minuti che il pane si scaldi. La stessa cosa si può fare anche a vapore, mettendo un piatto sopra una pentola con l’acqua in ebollizione e coprendolo con un contenitore, o meglio ancora usando uno scolapasta.

Il forno a microonde anche di solito ha un programma per scaldare il pane, basterà impostare il tempo giusto e aspettare che si scaldi e torni morbido e profumato come se fosse appena sfornato. Oltre a questi modi per recuperare il pane raffermo, ci sono anche ricette squisite per utilizzarlo, come le polpette, il pane dolce fritto o se lo si fa indurire ancora di più, può essere usato per realizzare pan grattato fatto in casa.

Se, invece, si amano le bruschette, si può decidere di abbrustolirlo nel tostapane e aggiungere gli ingredienti che si desiderano, che sia formaggio spalmabile, pomodori o anche semplicemente olio extra vergine d’oliva.