Sono tante i luoghi della Francia da scegliere per una vacanza ma questa meta è davvero paradisiaca e vi farà dimenticare Parigi.

Ci sono dei luoghi, sparsi nel mondo, che sono considerati perfetti per una vacanza in autunno e la Francia rientra di diritto in questa categoria. Oltre alle città che, ogni anno, vengono prese d’assalto dai turisti come Parigi, esiste un luogo che è considerato un vero paradiso dagli amanti delle vacanze tranquille ricche di natura, di monumenti da visitare ma anche di buon cibo.

In Francia, in particolare, la Dordogna, con 15 monumenti e siti storici riconosciuti dall’UNESCO come Patrimonio Mondiale dell’Umanità. è una zona tutta da scoprire. Immersa nella natura, con tantissimi castelli, villaggi medievali, mulini ad acqua e paesaggi pittoreschi regala un’atmosfera da fiaba in cui sembra che il tempo si sia fermato.

La Dordogna è la meta perfetta in Francia per una vacanza d’autunno indimenticabile

Per un weekend lungo in Francia, la Dordogna rappresenta la meta perfetta in autunno perché in tre giorni vi consente di passare da una città all’altra e scoprire luoghi davvero magici. Per arrivare in Dordogna è necessario prenotare un volo per Bordeaux e poi prendere un’auto a noleggio perché la zona è abbastanza distante. L’auto, inoltre, rappresenta il mezzo di trasporto più comodo per spostarsi tra le piccole strade e gli incantevoli borghi.

Il weekend perfetto in Dordogna può partire da Sarlat-la-Canéda, un borgo pieno di palazzi storici e vicoli in pietra e, tra i luoghi più belli da visitare ci sono sicuramente i Giardini di Marqueyssac. Per gli amanti dei castelli, il viaggio in Dordogna deve necessariamente prevedere una tappa a La Roque-Gageac e Beynac-et-Cazenac.

Infine, tra i posti più affascinante della Dordogna c’è sicuramente Rocamadour e il suo santuario ma anche Saint-Cirq-Lapopie dove è possibile passeggiare tra i vari vicoli ricchi di botteghe d’artigianato locale.

Inoltre, in Dordogna ci sono tantissimi villaggi pittoreschi e siti preistorici tutti da scoprire la ma regione rappresenta un vero paradiso anche per i buongustai con prodotti tipici come tartufi e foie gras. Infine, anche gli amanti di escursioni e trekking, inoltre, la Dordogna offre tantissime possibilità di fare attività all’aria aperta come gite in canoa ed escursioni guidate alla scoperta dei luoghi più pittoreschi.

Insomma, se amate la Francia ma non volete recarvi ancora a Parigi, la Dordogna rappresenta una soluzione perfetta per un weekend rilassante durante i mesi autunnali.