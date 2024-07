Ogni quanto è necessario lavare le lenzuola in estate? Non è come pensi: gli esperti lanciano l’allarme

In estate mai trascurare la pulizia delle lenzuola, gli esperti avvisano e lanciano l’allarme: si corre un serio rischio.

Nonostante l’estate sia una delle stagioni preferite da molti, non possiamo di certo negare che si porta dietro una serie di aspetti negativi da non sottovalutare. In primis, ovviamente, ci sono tutti quei disagi fisici che si accusano nelle giornate più calde, come spossatezza, debolezza e sudorazione eccessiva.

Per non parlare poi della fatica che si fa ad eseguire anche la più piccola delle azioni. Insomma, sicuramente l’estate è bella per chi può godersela realmente e per chi ha la possibilità di passare due mesi interi in vacanza, ma per chi deve stare in città per lavoro e godersi solo un paio di settimane di ferie all’anno, può diventare un serio problema.

Le lenzuola in estate possono rappresentare un serio pericolo: ecco ogni quanto cambiarle per non correre rischi

A rendere, ulteriormente, poco piacevole il caldo, si aggiunge anche un nuovo allarme lanciato dagli esperti, che, hanno individuato nelle lenzuola un nuovo pericolo per la salute. Allarmismo o verità? Qualsiasi sia la risposta, una cosa è certa: in estate anche le lenzuola possono rappresentare un problema.

Come accennato poco fa, uno dei problemi che si riscontra maggiormente in estate e con il caldo è l’eccessiva sudorazione, che purtroppo ci accompagna anche nelle ore notturne. Un problema che rende impossibile riposare bene e che alla lunga può rappresentare un serio rischio per la salute.

Infatti, secondo il medico Gareth Nye, citato al Mirror, è proprio in estate che la biancheria da letto diventa un vero ricettacolo di germi e batteri. Questo perché sudando eccessivamente, si crea un’ambiente umido sulle lenzuola, che, a loro volta diventano terreno fertile per la proliferazione di microrganismi pericolosi per la salute.

Secondo quanto riportato dal medico “ogni notte si perdono tra i 500 e i 700 millilitri di sudore” che vengono assorbiti dalle lenzuola, per non parlare poi della quantità di cellule morte della pelle, di peli e capelli, che finiscono tra la biancheria da letto. Ecco perché, soprattutto in estate, è importante cambiare le lenzuola almeno una volta settimana, meglio se due.

Inoltre, sarebbe preferibile optare per lenzuola in cotone al 100% che sono traspiranti e non favoriscono l’umidità. Infine, proprio per lo stesso ragionamento, anche la biancheria intima e i pigiami andrebbero cambiati con una frequenza maggiore. Basteranno queste piccole accortezze e si potrà dormire senza correre alcun rischio.