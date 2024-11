Patente, nuove regole: si rischiano sanzioni

Con le nuove regole sulla patente in base al codice della strada ci saranno strette sull’uso cellulari alla guida, ad esempio, e molte altre novità.

Gli automobilisti sono in attesa che passi il nuovo codice della strada con gli emendamenti che sono stati presentati al disegno di legge. Se ci sarà l’approvazione del testo la riforma diventerà definitiva dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e con ogni probabilità il testo sarà effettivo entro Natale.

Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini si è detto fiducioso: “Conto che sia un regalo di Natale perché ad esempio per le due ruote porta sicuramente più sicurezza. Conto che entro Natale sia operativo e che si scenda sotto quota 3mila morti che è il dramma degli ultimi anni“, ha concluso. Ma quali sono le novità? Vediamole.

Come cambierà il codice della strada 2024

Se la discussione prevista per il 19 e il 21 novembre prossimi porterà ad una approvazione, le modifiche al codice della strada saranno valide solo per i fatti accertati dalla data di entrata in vigore in poi, cioè la legge non avrà valore retroattivo.

Tra le principali novità c’è il cosiddetto ergastolo della patente che sarà applicato a chi commette gravi reati e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. La guida in stato di ebbrezza prevede un taglio di 10 punti dalla patente. Per chi sarà sorpreso alterato da droghe al volante anche senza infrazioni scatterà la revoca della patente e non sarà possibile conseguirne una nuova prima di 3 anni.

La patente sarà sospesa da 7 a 15 giorni e saranno tolti 20 punti per le seguenti infrazioni:

superamento dei limiti di velocità (tra i 10 e i 40 km/h)

passaggio al semaforo con il rosso

inversioni di marcia dove vietato

sorpasso vietato o a destra

mancata precedenza

mancato rispetto all’alt di un agente del traffico

mancato rispetto della distanza di sicurezza

circolazione contromano

infrazioni sulle autostrade

mancato o irregolare uso del casco a bordo di ciclomotori e motoveicoli

mancato o irregolare uso dei sistemi di ritenuta, fermi dei seggiolini dei bambini e dei dispositivi anti abbandono

uso del cellulare o di altri apparecchi durante la guida

Chi non si ferma a prestare soccorso dopo un incidente rischia l’ergastolo della patente. Se si causa un incidente, i giorni di sospensione raddoppiano.

Le multe potranno andare da 250 a 1.697 euro e la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi in caso di prima infrazione. In caso di recidiva la sospensione patente va da 1 a 3 mesi e la decurtazione da 8 a 10 punti con multa da 350 a 2.588 euro.

Guida in stato di ebrezza

Se il tasso alcolemico è compreso tra 0,5 e 0,8 grammi la sanzione sarà compresa tra 573 e 2.170 euro, con una sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Per il tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi scatta la doppia sanzione con arresto fino a 6 mesi e multa da 800 a 3.200 euro nonché sospensione della patente da 6 mesi a un anno. Infine se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 grammi si rischia l’arresto da 6 mesi e un anno e multa da 1.500 a 6.000 euro con sospensione della patente da uno a due anni.

Eccesso di velocità

Se si superano i limiti tra i 10 km/h e i 40 km/h la multa sarà da 173 a 694 euro, se l’infrazione avviene all’interno di un centro abitato e per almeno due volte in un anno, la multa sale tra 220 e 880 euro e scatta la sospensione della patente da 15 a 30 giorni.