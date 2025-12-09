Ecco perché i cani ululano quando sentono le sirene: un richiamo ancestrale che unisce istinto, emozione e memoria del branco.

C’è chi al passaggio di un’ambulanza si volta preoccupato e chi (come alcuni cani) risponde con lungo, struggente ululato. Un suono che conosciamo bene e sembra evocare un istinto antico, un linguaggio che affonda le radici nell’evoluzione stessa del cane.

Ma perché i nostri amici a quattro zampe ululano quando sentono una sirena? E come vogliono comunicarci davvero?

Un richiamo che nasce dal lupo

L’ululato è una delle forme di comunicazione più primitive e affascinanti del mondo animale. Studi recenti hanno dimostrato che la frequenza delle sirene (delle ambulanze o della polizia) sono state modellate proprio sull’ululato dei lupi.

L’obiettivo era quello di creare un suono capace di risvegliare l’allerta istintiva anche nell’uomo. Quindi è naturale che i cani, eredi diretti di quella specie, rispondano al segnale come se fosse un segnale del proprio branco. In pratica, sono le sirene che imitano i cani (o, per meglio dire, i lupi), non viceversa.

Il suono di una serena non è monotono. Varia in tono e frequenza proprio come farebbe un ululato. Per molti cani, si tratta di un richiamo irresistibile a “partecipare al coro”. L’ululato infatti non è solo una risposta emotiva. Si tratta di un segnale di appartenenza, un modo per i lupi e i cani di dire “ci sono anch’io” e affermare la propria presenza sul territorio.

Alcune razze, come Husky, Malamute, Segugi e Bracchi, sono più predisposte a questo comportamento, ma qualunque cane può reagire alle sirene anche con un semplice guaito o un abbaio rivolto al cielo.

Il “canto” dei cani

Non sempre però l’ululato è un segno di gioia e appartenenza. In alcuni casi il cane può ululare perché percepisce il suo come fastidioso, o doloroso. Le sirene emettono infatti frequenze acute che l’orecchio umano non coglie, ma che per un cane possono risultare penetranti.

Alcuni studi suggeriscono che l’ululato possa essere una sorta di “difesa sonora” , un mod per contrastare un rumore percepito come sgradevole. Ogni ululato, in fondo, è un piccolo atto di memoria genetica. È il richiamo di un passato che non si è mai del tutto spento. Infatti perfino i cuccioli imparano presto a rispondere in questo modo alle sirene.

Ma cosa fare quando ciò avviene? Per prima cosa non si deve assolutamente sgridare il cane o cercare di distrarlo. Essendo l’ululato un comportamento istintivo naturale, è in realtà la manifestazione di vitalità del cane, di connessione profonda con l’ambiente che lo circonda. Meglio osservare, comprendere e anche sorridere, dal momento che quel suono antico è un ponte tra noi e la parte più autentica della natura canina.