Ogni anno, l’8 marzo è il giorno dedicato alla celebrazione delle donne in tutto il mondo. Tuttavia, ricordiamo che la Festa della Donna dovrebbe essere una data che va ben oltre le mimose e i festeggiamenti superficiali. È una giornata di lotta, di riflessione e di celebrazione delle conquiste femminili. Scopriamo insieme le origini, il significato e perché si usa regalare la mimosa.

Origini dell’8 Marzo Festa della Donna

Le radici della Festa della Donna affondano nel contesto delle lotte per i diritti delle donne e dell’emancipazione femminile. Durante il Congresso della Seconda Internazionale Socialista a Stoccarda nel 1907, fu votata una risoluzione che s’impegnava nella lotta per il suffragio universale. I membri del congresso, spinti dalla necessità di promuovere la causa delle “suffragette” –le donne impegnate nella lotta per il diritto di voto femminile- si mobilitarono per organizzare eventi e manifestazioni globali. Nello stesso periodo, venne istituito l’Ufficio Informazione delle donne socialiste. Nel 1908, la presidente di questo Ufficio, Corinne Brown, partecipò a una conferenza socialista a Chicago, iniziando a discutere del Women’s Day.

Nel 1909, negli Stati Uniti, il Partito Socialista Americano propose l’idea di una giornata internazionale della donna. Questa proposta fu accolta nel 1910 durante la Conferenza Internazionale delle donne socialiste, ma fino al 1921 ogni paese sceglieva giorni diversi per celebrare l’evento. Nonostante le interruzioni causate dalla guerra, l’idea di una giornata dedicata alla forza femminile persisteva. Nel 1921, durante la Seconda Conferenza delle donne comuniste, si istituì l’8 marzo come la giornata internazionale della donna, in ricordo della manifestazione femminile anti-zarista a San Pietroburgo del 1917, evento chiave che precedette la Rivoluzione Russa.

In Italia, la prima Giornata Internazionale della Donna fu celebrata nel 1922 su iniziativa del partito comunista italiano, segnando un momento significativo nella storia del movimento femminile nel paese.

Il falso storico

E’ importante chiarire che la Festa della Donna non ha origine nell’incidente dell’incendio della fabbrica Triangle a New York nel 1911, dove perse la vita un gran numero di donne. Questo evento, pur avendo un impatto significativo sulla storia del lavoro e delle condizioni delle donne, non è collegato direttamente all’8 marzo. La confusione potrebbe derivare dalla distorsione storica dovuta all’isolamento della Russia e del movimento comunista, insieme alle vicende della Seconda guerra mondiale.

Perché si regala la mimosa

Ma perché esattamente la mimosa è diventata il simbolo della Festa della Donna? Nel 1946, le organizzatrici delle celebrazioni della festa a Roma scelsero la mimosa come simbolo per la sua fioritura proprio all’inizio di marzo e per il suo colore giallo vivace. La mimosa rappresenta la forza, la vitalità e la gioia, e simboleggia anche il passaggio dalla morte alla vita. Ogni anno, regalare mimose diventa un gesto significativo per onorare le lotte passate e per rinnovare l’impegno verso un futuro di uguaglianza e libertà per tutte le donne.

La Festa della Donna è un momento per celebrare le conquiste femminili, ma anche per riflettere sulle sfide ancora presenti nel cammino verso l’uguaglianza di genere. Nonostante i progressi compiuti, ci sono ancora molte battaglie da combattere e diritti da difendere. La mimosa ci ricorda la resilienza delle donne e il potere del loro impegno nel perseguire un mondo più giusto e equo per tutti.