Bollire la buccia di limone con la cannella è un toccasana per la salute: il rimedio naturale che stanno provando tutti.

Sempre più persone cercano rimedi naturali sia per pulire e profumare casa che per risolvere i cosiddetti malanni stagionali. I classici trucchi della nonna sono tornati ufficialmente di moda e alcuni funzionano davvero tanto come il trucco che aiuta a combattere il gonfiore addominale.

Tra le tante soluzioni naturali c’è quella che prevede l’uso di limone e cannella che può essere usata sia per risolvere malanni stagionali che per profumare in modo totalmente naturale l’ambiente domestico.

Buccia di limone con cannella: il trucco naturale per la casa e la salute

L’olio essenziale di limone e la cannella, bolliti nell’acqua, rilasciano un vapore che neutralizza i cattivi odori dell’ambiente, soprattutto quelli causati dall’umidità e dalla cucina. Per avere una fragranza naturale, fresca e che dura a lungo, basta bollire per 15 minuti le bucce di due limoni e due bastoncini di cannella. Una volta raffreddato, è sufficiente filtrare il liquido e conservarlo in un nebulizzatore per utilizzarlo come detergente naturale.

Il composto di limone e cannella, non solo può essere usato per profumare la casa, ma anche nelle pulizie domestiche. Ha, infatti, una funzione sgrassante e può essere tranquillamente usato per pulire piastrelle, piani di lavoro o superfici in acciaio inossidabile. La fragranza di cannella e limone, inoltre, serve anche a rilassarsi dopo una giornata ricca di stress. Sentire la fragranza permette, così, di ritrovare la tranquillità.

Con la cannella e il limone, inoltre, si possono preparare anche delle ottime tisane che hanno una funzione digestiva ed è considerata perfetta soprattutto dopo un pranzo o una cena abbondante. Bere una tisana di limone e cannella, inoltre, può aiutare ad alleviare il mal di gola e ma anche i sintomi del raffreddore. Aiuta, inoltre, anche a ridurre il gonfiore e controllare i livelli di zucchero nel sangue.

Sono tante, dunque, le proprietà del limone e della cannella e con l’inverno ormai alle porte, bere una tisana con limone e cannella può essere un vero toccasana. Il sapore, inoltre, è davvero delizioso. Se, dunque, avete in casa limone e cannella, provate subito una tisana se avete mal di gola o raffreddore o provate a creare un profumo naturale che conquisterà chiunque metterà piede in casa provando anche a chiedervi il segreto della fragranza.