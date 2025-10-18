Fare la spesa è sempre più complicato per tantissime famiglie ma con le offerte Lidl il risparmio è assicurato così come il carrello pieno.

Riuscire a fare la spesa senza spendere una fortuna e senza pesare in modo eccessivo sul bilancio della casa è sempre più un’impresa impossibile per tantissime persone. Sempre più gente, infatti, ha rinunciato a fare acquisti nel negozio di fiducia sotto casa preferendo riempire il carrello della spesa nei discount andando a caccia dell’offerta più vantaggiosa.

Tuttavia, anche i discount non garantiscono un risparmio assoluto a meno che non si colgano al volo delle super offerte che consentono di portare a casa tutto ciò che serve per riempire la dispensa. Tra i discount che, ogni settimana, rendono felici i propri clienti con offerte davvero vantaggiose c’è sicuramente Lidl che, per la prossima settimana, ha annunciato la possibilità di acquistare generi di ogni tipo a piccoli prezzi garantendo, così, un maggior risparmio.

I piccoli prezzi Lidl per un risparmio garantito sulla spesa

Da lunedì 20 ottobre 2025, presso i vari punti vendita Lidl, saranno attive una serie di offerte alimentari su diversi prodotti tra cui alcuni davvero molto amati come i wurstel di pollo e tacchino, in vendita a soli 0,50 centesimi di euro a confezione. Tra i prodotti più amati da adulti e bambini e che si presta sia ad essere consumato per una merenda salta con il pane, ma anche per la preparazione di ottimi piatti per pranzo e cena c’è sicuramente il prosciutto crudo. Da Lidl, la prossima settimana, 150 grammi di prosciutto crudo stagionato saranno in vendita a 2 euro.

Tanti, poi, i prodotti in offerta a 1 euro come la confezione di insalata mista da 500 grammi, le melanzane a filetti sott’olio, gli strudelini, i cornetti di mais, la birra in lattina. Con 1,50 euro, invece, nel carrello della spesa si potrà mettere il formaggio primo sale mentre le salsicce di salame saranno in vendita a 2,00 ciascuna.

Lidl, tuttavia, pensa anche alla cura della casa e della vostra lavastoviglie. Per avere piatti, bicchieri e posate puliti e brillanti, è fondamentale pulire anche la lavastoviglie con il cura lavastoviglie in offerta a soli 2 euro. Infine, il famoso supermercato pensa anche al benessere degli amici a quattro zampe e alla loro alimentazione. Il patè per cani, disponibile in diversi gusti come pollo e tacchino o con manzo e fegato, sarà in offerta a 0,50 centesimi di euro a confezione.

Insomma, sono diverse le offerte che saranno attive la prossima settimana e da cogliere al volo per un risparmio sicuro.