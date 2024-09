Quando si possono accendere i riscaldamenti: le date in tutte le città

In Italia, l’accensione dei riscaldamenti domestici segue una normativa precisa per ridurre l’impatto ambientale e prevenire gli sprechi energetici. Le date di accensione e spegnimento dei termosifoni variano in base a sei zone geografiche, definite dal decreto del 16 aprile 2023. Le amministrazioni locali hanno però la facoltà di modificare queste date se si verificano condizioni climatiche particolarmente fredde o calde.

Zone geografiche e date di accensione dei riscaldamenti

Zona A (Lampedusa, Porto Empedocle, Linosa):

Accensione: 1 dicembre.

Spegnimento: 15 marzo.

Massimo: 6 ore al giorno.

Zona B (Agrigento, Catania, Palermo, Reggio Calabria, ecc.):

Accensione: 1 dicembre.

Spegnimento: 31 marzo.

Massimo: 8 ore al giorno.

Zona C (Bari, Napoli, Salerno, Cagliari, ecc.):

Accensione: 15 novembre.

Spegnimento: 31 marzo.

Massimo: 10 ore al giorno.

Zona D (Roma, Firenze, Genova, Pisa, ecc.):

Accensione: 1 novembre.

Spegnimento: 15 aprile.

Massimo: 12 ore al giorno.

Zona E (Milano, Torino, Bologna, Perugia, ecc.):

Accensione: 15 ottobre.

Spegnimento: 15 aprile.

Massimo: 14 ore al giorno.

Zona F (Belluno, Cuneo, Trento):

Nessuna limitazione, i riscaldamenti possono essere accesi senza restrizioni di tempo.

Temperatura e sanzioni

La temperatura interna consentita è di 19°C, con una tolleranza di 2°C.

Le multe per il mancato rispetto delle normative possono variare da 500 a 3000 euro, con ulteriori sanzioni comunali o condominiali fino a 800 euro in caso di ripetute violazioni.

Questa regolamentazione mira a bilanciare il comfort domestico con la necessità di ridurre consumi energetici e inquinamento.