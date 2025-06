Nelle ultime ore è circolata online la notizia dell’arresto di Khaby Lame, celebre tiktoker italiano, negli Stati Uniti. Secondo alcune fonti, Lame sarebbe stato fermato a Miami per presunte violazioni delle leggi sull’immigrazione e ora si troverebbe detenuto presso l’Henderson Detention Center, in Nevada, sotto la custodia dell’agenzia ICE. Tuttavia, mancano conferme ufficiali da parte delle autorità statunitensi o italiane. A diffondere per primo la notizia è stato Bo Loudon, influencer conservatore vicino alla famiglia Trump, che ha definito Lame una “star di TikTok di estrema sinistra”. Secondo Loudon, il fermo sarebbe avvenuto a Las Vegas. Dal suo entourage non sono arrivate né conferme né smentite. L’ex manager Nicola Paparusso ha dichiarato che i rapporti con Lame si sono interrotti mesi fa, ma lo ha descritto come “un bravo ragazzo”, ipotizzando una possibile irregolarità amministrativa o fiscale come causa dell’arresto. Nonostante la diffusione virale della notizia, il nome di Khabane Serigne Lame non risulta nel database ufficiale dell’ICE, che elenca le persone sotto custodia dell’agenzia.