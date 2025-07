I profumi sono ormai un bene di lusso, ma quali sono davvero i più cari disponibili sul mercato?

Nel mondo del lusso estremo, anche una semplice fragranza può trasformarsi in un’opera d’arte da collezione perché non si tratta di semplici profumi. Qui parliamo di flaconi tempestati di diamanti, ingredienti rari e formule segrete custodite come dei vari tesori, sono le creazioni dei mastri profumieri.

I profumi più costosi del pianeta sono simboli di esclusività creati per pochi eletti pronti a investire cifre capitali pur di possedere una fragranza irripetibile. Se una volta c’era chi indossava “solo due gocce di Chanel n°5” come simbolo di bellezza e classe, oggi non basta più un nome importante.

I profumi da capogiro più cari al mondo

A dominare questa classifica c’è Shumukh, profumo da 1,29 milioni di dollari, creato a Dubai e racchiuso in una bottiglia decorata con oro e pietre preziose. Oltre 300 ingredienti compongono una fragranza pensata per essere unica al mondo, con oud, zafferano e rosa tra le essenze principali che lo definiscono.

Subito dietro troviamo il celebre Golden Delicious di DKNY, venduto a 1 milione di dollari, si tratta di una vera e propria scultura olfattiva. Anche in questo caso il flaconcino è tempestato di gioielli, con ben 2.909 pietre incastonate che ricreano lo skyline di New York.

Medaglia di bronzo per Passant Guardant di Clive Christian, creazione sensoriale decorata con oltre 2.000 diamanti e oro 24 carati, al costo di 228.000 dollari. Clive Christian conquista anche il quinto posto con Imperial Majesty, lanciato nel 2006 e venduto alla modica cifra, rispetto al resto, di 215.000 dollari.

Una bottiglia in cristallo Baccarat con un diamante da cinque carati e un tappo in oro 18 carati, consegnato ai pochi acquirenti su una Bentley. Imperial Majesty è più di un profumo, è un’esperienza sensoriale che invade la realtà con un fascino posh orma scomparso da molto tempo.

Non è da meno Opera Prima di Bulgari, creazione che omaggia l’artigianato italiano, ogni bottiglia include citrini, ametiste e diamanti per ben 235.000 dollari. Tra le edizioni limitate più iconiche c’è anche J’adore L’Or Prestige Edition di Dior, racchiuso in un flacone Baccarat e venduto a 75.000 dollari.

Più di nicchia, ma ricco di fascino storico troviamo Parfum VI di Gianni Vive Sulman, profumo adorato da Michael Jackson e valutato attualmente 89.000 dollari. Mentre Pleine Lune sur le Nil della maison Parfums de Burmann, mai commercializzato, ha raggiunto i 75.000 dollari all’asta, un esemplare da museo.