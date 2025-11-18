Eliminando determinati oggetti, le pulizie in casa le fai solo una volta al mese e risparmi tempo da dedicare alle tue passioni.

Prima di chiudere casa e accendere il riscaldamento è importante rinnovare l’ambiente facendo le grandi pulizie che comportano non solo il lavaggio di tende, pavimenti e persiani ma anche di alleggerire il carico di oggetti presenti in casa. Spesso, infatti, le pulizie domestiche risultano pesanti proprio per la grande quantità di oggetti da spostare, un’operazione che richiede tempo e che rende le pulizie domestiche ancora più impegnative per la cura e l’attenzione con cui devono essere spostati tutti gli oggetti.

In realtà, eliminando gli oggetti che non si usano più, rotti e consumati, non solo si libera spazio in casa ma si hanno meno cose da spostare e da lavare rendendo più facili le attività domestiche.

Oggetti da togliere per rendere facili e veloci le pulizie in casa

In autunno, in casa, sui divani, ci sono coperte, sciarpe, plaid di ogni tipo che vengono utilizzati per riscaldarsi mentre si trascorre la serata sul divano davanti al televisore in compagnia dei film preferiti. Spesso, scovando tra i tanti oggetti, è facile imbattersi in coperte consumate che non si usano più e che, per giunta, non riscaldano neanche. Allo stesso modo, anche lenzuola e asciugamani continuano ad occupare i cassetti di mobili e armadi pur nonostante non siano più usati. La prima regola, dunque, è liberarsi di tutti gli oggetti che non vengono più usati per diverse ragioni.

Sostituite, dunque, vecchie coperte con versioni in lana e in pile che riscaldano molto di più. L’autunno, poi, è la stagione perfetta per aprire armadi e mobili per verificare la scadenza di cosmetici, creme e detergenti. Con le temperature più basse, le creme e i cosmetici che non vengono utilizzati da mesi, risultano inefficaci o addirittura irritanti. Buttare, dunque, cosmetici e creme scadute è un gesto d’amore verso se stessi ma anche per la propria casa che, buttando via tutti gli oggetti che non si usano più, avrà un aspetto ancora più curato e pulito.

Sono da buttare, poi, anche centrotavola autunnali, candele ormai consumate, soprammobili che non rappresentano più il gusto attuale. Pur trattandosi di oggetti a cui siete legati, fate scelte consapevoli dando la precedenza ad oggetti che rispecchiano il vostro gusto personale ma anche lo stile della casa.

In cucina, poi, buttate tutti quei gadget che avete ricevuto in regalo per occasioni importanti ma che non avete mai usato. Infine, buttate tutti i dispositivi elettronici datati e che conservate con le scatole in tutti i cassetti di casa.