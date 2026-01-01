Un’indagine di Altroconsumo svela il nome delle migliori patatine da acquistare al supermercato senza avere amare sorprese.

Nel vasto panorama degli snack da supermercato, le patatine in busta rappresentano una delle scelte più amate per un aperitivo o una pausa golosa. Ma quali sono le migliori patatine attualmente disponibili nella grande distribuzione?

Un recente test condotto da Altroconsumo, l’associazione italiana di consumatori con oltre 314.000 soci, ha svelato risultati sorprendenti e aggiornati per il 2025, mettendo sotto la lente di ingrandimento oltre 220 prodotti tra supermercati e discount.

Il test di Altroconsumo: ecco le migliori patatine

Per stilare la classifica delle migliori patatine in busta, Altroconsumo si è basata su un sistema di valutazione molto articolato, con un peso importante dato al valore nutrizionale, che ha inciso per il 55% sul punteggio finale. Tale valutazione si è avvalsa del sistema Nutri-Score, già adottato in Francia e in altri Paesi europei, che considera diversi parametri come calorie, grassi saturi, zuccheri, sale, fibre e proteine.

Altri fattori considerati sono stati la presenza di additivi (15%), il grado di trasformazione del prodotto (15%), la presenza di edulcoranti (10%) e la dimensione della porzione (5%), con una penalizzazione per le porzioni più grandi. I prodotti sono stati acquistati nel giugno 2025 e analizzati a dicembre 2025, ricevendo un punteggio da 0 a 100, suddiviso in cinque fasce di qualità: “Molto buono” (80-100), “Buono” (60-79), “Accettabile” (40-59), “Scarso” (20-39) e “Molto scarso” (0-19).

Altroconsumo raccomanda di preferire patatine con ingredienti semplici, contenenti solo patate, mais, olio e sale, evitando additivi come esaltatori di sapidità, coloranti e antiagglomeranti. Anche l’olio utilizzato è determinante: è preferibile l’olio di girasole o di mais, mentre l’olio di palma è sconsigliato per via dell’alto contenuto di grassi saturi.

Delle 60 referenze di patatine classiche esaminate, solo una ristretta cerchia ha raggiunto la fascia “Buono”, con punteggi tra 60 e 79. In cima alla classifica si confermano le Coop doppia cottura senza sale aggiunto, con un punteggio di 73/100, vincitrici anche per la “Miglior composizione” degli ingredienti. Al secondo posto si posizionano le Tyrell’s lightly sea salted, con 63 punti su 100.

Il terzo gradino del podio è condiviso da otto prodotti, tutti con un punteggio di 60/100. Tra questi figurano:

Le Conad patatine caserecce

Le Coop doppia cottura classiche

Le Jocker snack (Md) – Le Gran gusto classiche

Le Mambo kids (Eurospin) – Classiche croccanti

Le Pata snack – La patatina metodo artigianale con olio extra vergine di oliva

Le Pata snack – La patatina metodo artigianale classiche

Le Selex – Saper di sapori patatine doppia cottura

I Tesori dell’arca – Patatine croccanti doppia cottura

Questo risultato conferma come la qualità delle patatine migliori sia legata a ingredienti semplici e a metodi di cottura che rispettano la materia prima.

Leggere attentamente le etichette e le tabelle nutrizionali è fondamentale per scegliere uno snack che sia non solo gustoso, ma anche meno impattante sulla salute. La quantità di sale e il tipo di olio sono i principali elementi da tenere sotto controllo.