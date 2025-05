Gracia e Paloma tornano a Manterana dopo anni di assenza. Vecchi amori, tensioni familiari e segreti irrisolti segnano il debutto della serie che accompagnerà il pubblico per tutta l’estate.

Con l’arrivo della stagione estiva, Rai1 apre il palinsesto pomeridiano a una nuova soap ambientata tra campagne, legami di sangue e passioni sepolte. “Ritorno a Las Sabinas” prenderà il posto de Il Paradiso delle Signore a partire da lunedì 19 maggio 2025, andando in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 16.00. La serie, inizialmente prevista per il 5 maggio, è stata posticipata per esigenze di programmazione. Questo slittamento ha però acceso ancora di più l’attenzione su una narrazione che si annuncia densa di svolte e conflitti. Al centro, le vite di Gracia e Paloma Molina, due sorelle che rientrano nella terra d’origine, Manterana, dove le attende un passato che non si è mai del tutto chiuso.

Il debutto della serie coincide con il ritorno delle protagoniste nella tenuta Las Sabinas, una proprietà di famiglia ormai difficile da gestire per il padre, Don Emilio. Nella prima puntata, Gracia e Paloma cercano di riportare ordine nella vita domestica, ma si trovano subito travolte dalle dinamiche sospese da anni. Tra queste, la presenza di Miguel, primo amore di Gracia e ora fidanzato con Esther, la figlia di una delle famiglie più influenti del paese. Una figura che rievoca emozioni mai superate e inserisce la prima crepa in un equilibrio familiare fragile.

Conflitti, ritorni e nuove alleanze: la settimana dall’aria tesa a Manterana

Il giorno seguente, martedì 20 maggio, si apre con il confronto diretto tra Gracia e Miguel. Il loro incontro dopo anni crea un’atmosfera carica, mentre sullo sfondo si muovono dubbi e tensioni. Gracia è divisa tra il sentimento che riemerge e il legame con Anton, suo marito, rimasto a Madrid. La distanza geografica diventa così metafora di una distanza emotiva sempre più evidente. Contemporaneamente, Paca, madre di Esther, inizia a muovere i primi passi verso un tentativo di acquisizione della tenuta Las Sabinas. Il suo interesse economico, mascherato da buone intenzioni, viene percepito con crescente diffidenza.

Il mercoledì si arricchisce di sviluppi interni. Paloma incontra Esther, la sua amica d’infanzia, riaccendendo legami affettivi e rancori sepolti. Nel frattempo, Gracia e Miguel passano del tempo insieme sistemando un vecchio capanno di Emilio, occasione che fa emergere dettagli taciuti sul passato di Gracia. Lucas, il figlio adolescente di Gracia, mostra insofferenza per il ritorno a Manterana e manifesta il desiderio di tornare in città. L’adolescente fatica a trovare il suo posto in un contesto che gli appare lontano e opprimente, alimentando un conflitto generazionale destinato a crescere.

Giovedì 22 maggio, la trama si infittisce. Esther, ormai infastidita dalla vicinanza tra Gracia e Miguel, tenta di mettere distanza tra i due utilizzando la salute di Emilio come pretesto. L’arrivo di Tano, fratello maggiore di Miguel, aggiunge un nuovo elemento: l’uomo propone a Gracia di collaborare a un progetto municipale, offrendole una possibilità per rimanere e radicarsi nel territorio. Un’occasione che apre scenari nuovi ma anche nuove pressioni, mettendo Gracia di fronte a scelte importanti sul proprio futuro.

Intrighi familiari, segreti irrisolti e l’ombra di una morte ancora sospesa

L’episodio di venerdì chiude la prima settimana con una tensione crescente. I dissapori tra Gracia e Paloma arrivano a un punto critico, spingendo la maggiore delle due a cercare rifugio proprio in Miguel, unico che sembra comprenderla davvero. Intanto, la rivalità tra Gracia ed Esther si fa esplicita, mentre un altro personaggio chiave, Manuela, riporta in superficie la questione irrisolta legata alla morte di Oscar Egea, figura mai dimenticata nella comunità. Il ritorno di quel mistero porta nuovi interrogativi e prepara il terreno a una sottotrama dai risvolti ancora tutti da esplorare. Nel frattempo, Lucas prende una decisione impulsiva che compromette la fiducia con la zia, introducendo una crepa che potrebbe trasformarsi in frattura definitiva.

Ritorno a Las Sabinas si presenta come una soap ad ampio respiro, in grado di alternare storie intime a dinamiche collettive. Una narrazione costruita intorno a relazioni sospese, proprietà contese e un senso di identità in bilico tra tradizione e cambiamento. L’appuntamento con le sorelle Molina è fissato ogni giorno, dal 19 al 23 maggio, su Rai1 alle 16.00.